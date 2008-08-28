روسیه از کرده خود پشیمان خواهد شد/ تفلیس بازنده بحران اوستیا

به گزارش خبرگزاری مهر، ادوارد شوارد نادزه در گفتگو با روزنامه ژاپنی آساهی شیمبون ضمن انتقاد از اقدام روسیه برای شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا به عنوان دو جمهوری مستقل، به مسکو هشدار داد که این مسئله می تواند جنبش های جدایی طلب و قومیت های آن کشور را هم به چنین اقدامی ترغیب کند.

به عقیده این سیاستمدار کهنه کار گرجستان، اقدام روسیه در این راستا سبب ترغیب جمهوری هایی همچون چچن و داغستان نیز خواهد شد.

شواردنازده که در سال 2003 با انقلاب نارنجی از سوی میخائیل ساکاشویلی از قدرت برکنار شد همچنین از درخواست برخی از نمایندگان کنگره آمریکا برای تحریم المپیک زمستانی در شهر "سوچی" روسیه حمایت کرد.

در عین حال وی کشورش را در این مناقشه یک بازنده توصیف کرد و گفت که گرجستان که از ضعف اقتصادی شدید رنج می برد به طور مجازی حق سرزمینی خود را از دست داد.