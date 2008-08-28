رایزنی ابومازن با مقامهای بلندپایه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، ابومازن در فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت مورد استقبال میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان قرار گرفت.
ابومازن و سلیمان در ادامه برای انجام مذاکرات رسمی خود به کاخ بعبدا در شرق بیروت رفتند.
رئیس تشکیلات خودگردان عصر امروز با نبیه بری رئیس پارلمان و فواد سنیوره نخست وزیر لبنان نیز دیدار خواهد کرد.
ابومازن همچنین فردا جمعه نشستهایی با نمایندگان سازمان آزادی بخش و گروههای فلسطینی مقیم لبنان برای بررسی اوضاع آوارگان فلسطینی برگزار خواهد کرد؛ تعداد آوارگان در لبنان بر اساس آمارهای سازمان امدارسانی و کاریابی آوارگان (آنروا)، حدود 370 هزار نفر است.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که ظهر امروز برای دیدار با مقامهای بلندپایه لبنان و نمایندگان گروههای فلسطینی مقیم این کشور وارد بیروت شد؛ مذاکرات رسمی خود را با رئیس جمهوری لبنان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، ابومازن در فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت مورد استقبال میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان قرار گرفت.
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