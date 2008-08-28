انتقاد بازماندگان سانحه هوایی بیشکک از خدمات درمانی نامطلوب در قرقیزستان

علی حازمی یکی از بازماندگان این حادثه که از بیشکک به بیمارستان مهر در تهران منتقل شده است در گفتگو با خبرنگار مهر به رسیدگی نامطلوب به بازماندگان در قرقیزستان اشاره کرد و افزود : در مدت 3 روز در وضعیت بسیار اسف بار در بیمارستان بیشکک بستری بودیم که خوشبختانه با مساعدت مسئولان زمینه انتقال ما به تهران فراهم شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی در ارتباط با خدمات درمانی نداریم و رسیدگی به گونه ای مطلوب است.

حازمی، به حضور نماینده هواپیمایی آسمان در بیمارستان مهر جهت بررسی وضعیت بازماندگان ایرانی این سانحه اشاره کرد و گفت : در حال حاضر 7 نفر از بازمانگان این حادثه در بیمارستان مهر تهران بستری هستند که خواستار شناسایی مقصران اصلی این حادثه و مشخص شدن سریعتر هویت جانباختگان هستند که از سوی نماینده هواپیمایی آسمان قول مساعد داده شد تا این امور مورد پیگیری قرار گیرد.