به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم آغاز به کار نمایشگاه قرآن که سات 20 فردا خواهد بود، محمدحسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیت الله یزدی سخنرانی میکنند .
نمایشگاه امسال از 27 شعبان تا 26 رمضان از ساعت 15 تا 24 پذیرای علاقهمندان است .
یکی از بخشهای این نمایشگاه حوزههای علمیه است که شامل ارائه رسالههای دکتری و کارشناسی ارشد، برگزاری 10 نشست علمی با حضور اساتید حوزههای علمیه خواهد بود .
برای بخش دانشگاهی نیز دفاعیه 5 رساله دکتری و کارشناسی ارشد، ارائه و انتخاب پایاننامه های برتر، نشریات قرآنی دانشگاهها و انتخاب برترینهای آنها، برگزاری 14 نشست تخصصی قرآن کریم با حضور اساتید دانشگاهی، نوآوریهای قرآنی در دانشگاهها از فعالیتهای عرصه دانشگاهی پیش بینی شده است .
بخش الکترونیک نیز در نمایشگاه امسال حضور جدی تری خواهد داشت، نرم افزارهای قرآنی داوری، برترینهای آنها شناسایی و برای خرید و اهدا به مؤسسات قرآنی اقدام میشود.
بر اساس اعلام قبلی ، پخش زنده شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم بر روی اینترنت به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی نیز از برنامه های امسال خواهد بود.
نظر شما