استقبال باشکوه مردم از قهرمان المپیک/ یک قطعه زمین پاداش ساعی

به گزارش خبرنگارمهر، هادی ساعی ساعت 18 عصر امروز وارد فرودگاه کیش شد و در بدو ورود مورد استقبال گرم و صمیمی بیش از یک هزار نفر از جوانان پرشور و ساکنین این جزیره قرار گرفت .

در مراسم استقبال ازقهرمان ارزنده المپیک کشورمان درفرودگاه کیش مهندس داود مددی مدیرعامل منطقه آزاد کیش، مدیران ومسئولان منطقه آزاد کیش و 150 تن از ورزشکاران و جمعی از تجار و کسبه این جزیره حضور داشتند.

قرار است امشب و طی مراسمی که از سوی مسئولان منطقه آزاد کیش برگزارخواهد شد، بواسطه کسب مدال طلای المپیک پکن و تکرارعنوان قهرمانی مسابقات تکواندو المپیک توسط هادی ساعی از تلاشهای این ورزشکار نامدارکشورتجلیل شود.

همچنین گفته می شود در این مراسم قطعه زمینی از سوی منطقه آزاد کیش به قهرمان طلایی المپیک کشورمان اهداء خواهد شد. ساعی پس از یک روز اقامت در جزیره کیش فردا جمعه به تهران بازمی گردد.