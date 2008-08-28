جهانیان باید برای نجات غزه اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از سازمان دهندگان سفر "فعالان بین المللی برای شکستن محاصره نوار غزه" امروز اعلام کرد : این افراد عصر امروز نوار غزه را ترک خواهند کرد و در انتظار موافقت مقامهای قبرسی با سفر چند فلسطینی به این کشور هستند.



هویدا عراف گفت : ما امروز نوار غزه را ترک خواهیم کرد و حدود هفت تا نه نفر را نیز که دارای وضعیت خاص هستند، با خود همراه خواهیم برد، اما منتظر پاسخ دولت قبرس هستیم که از ابتدای این سفر با آن هماهنگ بوده ایم.



عراف افزود : امیدواریم که پیام ما به تمام آزادگان جهان رسیده باشد.



وی تصریح کرد : آنچه در این مکان (نوار غزه) رخ می دهد، جنایت جنگی است و از این به بعد سکوت در برابر این جنایتها ممنوع است.

وی از تمام کشورهای جهان و سازمانها و نهادها خواست برای نجات مردم غزه ( از محاصره و جنایت صهیونیستها) دست به تحرک بزنند .



عراف گفت : ما امیدواریم همه به غزه بیایند و آنچه را در حال وقوع است، از نزدیک مشاهده کنند؛ ما امروز از این مکان خارج خواهیم شد، اما به زودی بازخواهیم گشت.



هزاران فلسطینی روز شنبه 23 آگوست(دوم شهریور) در اسکله کوچک صیادان فلسطینی در ساحل شهر غزه به استقبال دو کشتی حامل 44 فعال صلح دوست طرفدار فلسطینی ها رفتند.