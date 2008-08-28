حجت الاسلام علیرضا موحدنژاد رئیس مرکز تقویم دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه براساس نظر کارشناسان رؤیت هلال ماه، غروب روز یکشنبه 10 شهریور ماه تقریبا غیرممکن است و استهلال با ابزار، به قدری دشوار است که در حد غیرممکن قرار می گیرد، گفت: فرآیند استهلال روز یکشنبه صورت می گیرد، اما امکان رؤیت بسیار کم است.

حجت الاسلام موحدنژاد گفت: وقتی غروب یکشنبه 10 شهریور ماه هلال دیده نشود فردای آن روز نمی تواند اولین روز ماه باشد بنابراین سه شنبه 12 شهریور ماه روز اول ماه مبارک رمضان خواهد بود.

وی افزود: امسال 100 گروه در استانهای مختلف سراسر کشور هلال ماه را رصد خواهند کرد.

عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه تجهیزاتی که معمولا گروه های استهلال از آن استفاده می کنند ساده است یادآور شد: برخی از این گروه ها نیز از تلسکوپ و ابزارهای بسیار قوی برای استهلال استفاده می کنند.

حجت الاسلام علیرضا موحدنژاد تصریح کرد: از آنجا که دیده شدن این هلال بعد از غروب منتفی است یا بسیار ضعیف است ، امید است بتوان آن را بعد ازظهر روز یکشنبه رؤیت کرد چرا که پس از غروب آفتاب ارتفاع ماه بسیار اندک بوده و نزدیک به سطح افق قرار می گیرد و نمی توان هلال آن را هنگام غروب خورشید رؤیت کرد براین اساس، بعضی امیدوارند قبل غروب خورشید هنگامی که هنوز ماه در آسمان هست و از افق فاصله دارد بتوانند با ابزارهای قوی بعد از ظهر روز یکشنبه 10 شهریور ماه آن را رؤیت کنند.

