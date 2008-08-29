جدیدترین سری مرورگر وب ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت اعلام کرد: مرورگر "بتا 2" در زمینه هایی مانند امنیت، استفاده آسان و حفظ حریم خصوصی ارتقای چشمگیری یافته است.

در این مرورگر جدید خصوصیاتی از مرورگر "Firefox 3" مانند نوار آدرس هوشمند (قابلیت به خاطر سپردن و هدایت مجدد کاربران به آدرس هایی که در گذشته از آن استفاده کرده اند) تکرار شده است. همچنین این مرورگر دارای گزینه ای به نام "محرمانه" است که با استفاده از آن هیچ یک از آدرس ها و فایلهای جستجو شده در شبکه در رایانه فرد ذخیره نخواهد شد.

به گفته مسئولان مایکروسافت، امنیت مرورگر جدید تا حد زیادی بهبود یافته است به این معنی که شخص سومی توانایی سو استفاده از عملکرد کاربر را نخواهد داشت. همچنین کاربر می تواند بدون بستن صفحه اصلی در یک زمان از اطلاعات به دست آورده در یک صفحه وب، در استفاده از خدمات آنلاین صفحه ای دیگر سود ببرد.

بر اساس گزارش رویترز، در حال حاضر اینترنت اکسپلورر 8 برای استفاده کاربران بر روی سایت مایکروسافت قرار گرفته است.