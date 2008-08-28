۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۱۵

رئیس جمهور ترکیه بزودی از بغداد دیدن می کند

عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه ضمن ستایش از تلاشها برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد که به زودی از بغداد دیدار خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، عبدالله گل همچنین گفت که ترکیه نباید فرصت های خود را در خصوص پیوستن به اتحادیه اروپا از دست بدهد.

وی گفت: عضویت آنکارا در اروپا روندی است که به این کشور کمک کرده و استانداردهای آن را توسعه می دهد و به این دلیل است که من اهمیت زیادی برای اصلاحات قائل هستم.

رئیس جمهوری ترکیه که در پایان اولین سال ریاست جمهوری خود از شبکه تلویزیونی NTV صحبت می کرد، افزود: جنگ علیه تروریسم مهمترین دستور کار کشور است و در رابطه با مبارزه علیه این پدیده تحولات مهمی صورت گرفته است.

وی همچنین گفت که طی یک سال ریاست جمهوری خود هرگز علیه هیچ کس تبعیض روا نداشته است.

عبدالله گل در ادامه با اشاره به دعوت خود به ارمنستان برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال دو کشور در مقدماتی جام جهانی 2010، این امر را فرصتی مغتنم برای دو طرف جهت برقراری روابط دیپلماتیک توصیف کرد.

