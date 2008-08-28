تداوم تعلیق فعالیتهای جیش المهدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه صادره از دفتر مقتدی صدر در نجف اشرف آمده است : تلعیق فعالیتهای جیش المهدی تا مدت نامعلومی همچنان ادامه خواهد داشت و هر کس آن را نقض کند، نباید خود را منتسب به این تشکیلات بداند.



صدر گفته است که برنامه فرهنگی برای جیش المهدی تدوین کرده است و همه باید به آن پایبند باشند و کسانی که مخالفت کنند، جایی در جیش المهدی ندارند.



سخنگوی صدر در هشتم ماه جاری میلادی از آمادگی برای انحلال جیش المهدی در صورت عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق خبر داده بود.



مقتدی صدر در ژوئن گذشته عملیات سازماندهی مجدد جیش المهدی را اعلام کرده بود.

لازم به ذکر است که مقتدی صدر روز چهارشنبه هفتم شهریور86 (29 آگوست 2007) در بیانیه ای تعلیق شش ماهه فعالیتهای جیش المهدی وابسته به خود را صادر کرد.

این دستور پس از درگیریهای شدید در کربلا در اوایل شهریور ماه همان سال صادر شد که 52 کشته و بیش از 300 زخمی به جا گذاشت. این درگیری ها در حالی صورت گرفت که صدها هزار زائر از شهرهای مختلف عراق برای شرکت در مراسم میلاد باسعادت دوازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت مهدی موعود (عج) وارد کربلا شده بودند.

