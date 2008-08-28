برتی فوگتس بهانه جویی می کند/ ایرانی ها به مهمان نوازی شهرت دارند

احمد ابراهیمی، سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: هیچ یک از اظهارات برتی فوگتس درباره مهمان نوازی فدارسیون فوتبال صحت ندارد و تمامی امکانات و خدمات لازم از لحظه ورود تیم ملی فوتبال آذربایجان به تهران از سوی واحد تشریفات فدراسیون فوتبال با بهترین و بالاترین کیفیت در اختیار این تیم قرار گرفت و صحبت های برتی فوگتس درباره مهمان نوازی نامطلوب ایران در میزبانی از این تیم واقعیت ندارد.

وی اظهار داشت: مسئولان تیم فوتبال آذربایجان پیش از این اعلام کرده بودند این تیم با یک پرواز چارتر در ساعت 14 روز دوشنبه وارد تهران می شود در حالیکه آذربایجانی ها ساعت 13:30 وارد تهران شدند. تیم ملی آذربایجان در همان بدو ورود مورد استقبال کارمندان واحد تشریفات فدراسیون فوتبال قرار گرفت و پس از انجام تشریفات معمول فرودگاهی با یک دستگاه اتوبوس راهی هتل استقلال شد.

ابراهیمی تصریح کرد: فوگتس اظهار داشته اتوبوس در نظر گرفته برای انتقال بازیکنان آذربایجان به هتل محل اقامت این تیم با تاخیر به فرودگاه آمده در حالی که اتوبوس مذکور از ساعت 13 در فرودگاه مستقر بوده و تنها به دلیل محدودیت در محل پارک خودروها، اتوبوس مذکور با فاصله نسبت به خروجی بازیکنان در محل مستقر شده است.

سرپرست تیم ملی خاطر نشان کرد: فدراسیون فوتبال با وجود مشکلات موجود برای تهیه هتل در فصل تابستان، بهترین هتل شهر تهران را برای اسکان تیم آذربایجان در نظر گرفت و با وجود اینکه معمولا بازیکنان و همراهان یک تیم را حدود 25 نفر تشکیل می دهند تنها 27 اتاق مجهز به تمامی امکانات یک هتل 5 ستاره به این تیم و مربیان آن اختصاص داده شد که این نشان می دهد فدراسیون هیچ گونه کم و کاستی برای تیم آذربایجان قائل نشده است.

وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال در این ماجرا مظلوم واقع شد و اظهارات فوگتس نمی تواند ارزش مهمان نوازی ایرانیان را کم کند، اظهار داشت: پیش از این مربیان بزرگتر از برتی فوگتس به ایران آمدند و هرگز چنین مسائلی را مطرح نکردند چرا که تاکید مسئولان فدراسیون فوتبال همواره بر فراهم کردن بهترین امکانات و خدمات برای مهمانان خارجی بوده و در این زمینه تاکنون هیچ گونه کوتاهی صورت نگرفته است.

ابراهیمی در پایان گفت: آقای فوگتس بهتر است به جای اینگونه بهانه جویی ها و فرافکنی برای توجیه شکست تیمش به فکر تقویت تیم آذربایجان باشد و توانایی هایش را در زمین مسابقه نشان دهد.