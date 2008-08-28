بازیکن پیشین تیم فوتبال یوونتوس به راه آهن پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه چهار هفته از آغاز فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور گذشته است، مسئولان باشگاه راه آهن تهران در صدد رفع نقاط ضعف این تیم برآمده و این بازیکن اروگوئه ای که توانایی بازی در پست هافبک را دارد به خدمت درآورده اند.

سزارپلگرین 28 ساله که سابقه بازی در تیم های ملی اروگوئه در رده های مختلف سنی را دارد، پس از درخشش با تیم فوتبال جوانان کشورش در مسابقات جام جهانی این رده سنی در سال 98 به تیم یوونتوس ایتالیا پیوست. او که به عنوان پدیده فوتبال اروگوئه به ایتالیا آمده بود در 15 بازی تیم فوتبال یوونتوس را در مسابقات فوتبال سری A باشگاه های ایتالیا و جام حذفی باشگاه های این کشور همراهی کرد. این هافبک اروگوئه ای در زمان حضور خود در تیم یوونتوس دوبار موفق به گلزنی شد و دروازه تیم های پیاچنزا و بولونیا را گشود.

پس از یک فصل بازی در کنار بزرگانی چون زین الدین زیدان، پلگرینی به "ترنانا" از تیم های سری B باشگاه های ایتالیا پیوست. وی به دنبال حضور در تیم های ایتالیایی مجددا به کشورش بازگشت و تیم "بناویو" را همراهی کرد. بازی در تیم ناسیونال اروگوئه و حضور در لیگ های فنلاند و کاستاریکا نیز در کارنامه این هافبک اروگوئه ای دیده می شود.

سزار علاوه بر بازی برای تیم های نوجوانان و جوانان اروگوئه در سال 1997 با تیم ملی کشورش در مسابقات جام کنفدراسیون ها حضور یافته است.