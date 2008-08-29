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۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

جهت برپایی اردوی چهار روزه؛

تیم ملی فوتبال صبح امروز عازم جزیره کیش می شود

تیم ملی فوتبال صبح امروز عازم جزیره کیش می شود

تیم ملی فوتبال کشورمان به منظور برپایی اردویی چهار روزه پیش از دیدار با عربستان صبح امروز عازم جزیره کیش می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، کاروان 30 نفره تیم ملی فوتبال کشورمان دقایقی دیگر از فرودگاه مهرآباد عازم جزیره کیش خواهد شد تا تمرینات خود را با هدف شبیه سازی و تطابق بدنی بازیکنان با آب و هوای گرم و شرجی عربستان در این جزیره دنبال کند.

ملی پوشان کشورمان پس از اردوی چهار روزه خود درجزیره کیش و انجام تمرینات تاکتیکی و بدنسازی در مجموعه المپیک کیش، روز سه شنبه 12 شهریور به تهران بازمی گردند تا ظهر روز پنج شنبه 14 شهریور ماه از طریق کویت راهی شهر ریاض عربستان شوند.

تیم کشورمان در آخرین دیدارتدارکاتی خود پیش از دیدار با عربستان با یک گل تیم ملی فوتبال آذربایجان را در ورزشگاه آزادی شکست داد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار از مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی روز 16 شهریور ماه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف تیم ملی فوتبال عربستان خواهد رفت. تیم کشورمان در گروه B مسابقات انتخابی جام جهانی با تیم های کره جنوبی، کره شمالی، عربستان و امارات همگروه است .

کد مطلب 740215

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