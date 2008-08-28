سازمان شانگهای خواستار گفتگو برای حل مناقشه اوستیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سازمان در نشست امروز خود ضمن ابراز نگرانی از تحولات اخیر در اوستیای جنوبی و اختلاف و تنش بین گرجستان و روسیه، دو طرف را به حل اختلاف و گفتگوهای بیشتر فرا خواند.

سازمان شانگهای اعلام کرد: "دولتهای این سازمان نگرانی عمیق خود را از تنش های اخیر در مسئله اوستیای جنوبی اعلام و از طرفها می خواهند تا مسائل موجود را به شیوه ای مسالمت آمیز، از طریق گفتگو و تلاش ها برای تسهیل گفتگوهای مسالمت آمیز حل و فصل کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی در این ارتباط نوشت: چین و کشورها ی آسیای مرکزی از "نقش فعال" روسیه در تلاش برای پایان دادن به مناقشه گرجستان حمایت کردند، اما در عین حال این کشورها از اقدام مسکو برای برسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا حمایت نکردند.

این سازمان همچنین از تلاش های فرانسه برای برقراری آتش بس نیز قدردانی کرد.

چین در این رابطه خواستار گفتگو و رایزنی برای پایان دادن به مناقشات شده و این در حالی است که "برنار کوشنر" وزیر خارجه فرانسه خواستار بررسی تحریم های روسیه در نشست آتی شده است، که این درخواست با واکنش سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه همراه بوده است.