پرونده امنیتی استان الانبار دوشنبه آتی به نیروهای عراقی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرلشگر طارق الدلیمی با بیان این مطلب گفت : دوشنبه آینده (11شهریور) زمان رسمی تحویل پرونده امنیتی استان الانبار به نیروهای عراقی از سوی ارتش آمریکا است.



وی افزود : ما از یک ماه پیش در آمادگی کامل برای به دست گرفتن این ماموریت هستیم.



قرار بود که پرونده امنیتی استان الانبار در ژوئن گذشته به عراقی ها واگذار شود، اما این امر به تعویق افتاد. این استان یازدهمین استانی است که نیروهای عراقی مسئولیت امنیتی آن را به طور کامل به دست خواهند گرفت.

نیروهای امنیتی عراق هم اکنون استانهای قادسیه، میسان، المثنی، بصره، ذی قار، نجف، کربلا، دهوک، سلیمانیه و اربیل را از مجموع 18 استان این کشور در کنترل خود دارند.