توافق کامل با دولت لبنان درباره مسائل مربوط به آوارگان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن امروز پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در کاخ بعبدا واقع در شرق بیروت، موافقت کامل خود را با دولت لبنان درباره مسائل مربوط به آوارگان فلسطینی به ویژه در ارتباط با سلاحهای موجود در خارج از اردوگاهها و نیز مسئله اسکان و حقوق مدنی آنها اعلام کرد.



ابومازن روابط خود را با دولت لبنان، منحصر به فرد دانست که به گفته وی، هیچ مسئله مورد اختلافی میان آنها وجود ندارد.



وی درباره موضع خود در قبال خلع سلاح فلسطینی ها در خارج از اردوگاهها گفت : موضع رسمی ما در قبال سلاح فلسطینی کاملا با دیدگاه و موضع دولت لبنان یکسان است؛ ما در لبنان تابع قانون هستیم و دولت لبنان آنچه را برای منافع خود مناسب بداند، انجام می دهد و ما هم تابع آن هستیم.



به گزارش مهر، در گفتگوهای ملی لبنان در سال 2006 توافقی درباره خلع سلاح گروههای فلسطینی به دست آمد، اما دولت لبنان تا کنون آن را اجرا نکرده است.



ابومازن همچنین بر مخالفت خود با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان و پایبندی به حق بازگشت آنها به سرزمین اشغال شده تاکید کرد.



وی اظهار داشت : ما خواهان اسکان فلسطینی ها در لبنان نیستیم؛ ما مخالف اسکان هستیم؛ آوارگان باید از حق بازگشت برخوردار باشند و ما درباره این مسئله با اسرائیلی ها گفتگو می کنیم.



ابومازن در اشاره به اوضاع امنیتی درون اردوگاهها که هر از چند گاهی با تنشهایی به ویژه میان جنبش فتح و گروههای تندرو مانند جند الشام در اردوگاه عین الحلوه روبرو می شود، گفت : وضعیت اردوگاهها را با رئیس جمهور سلیمان بررسی کردیم که دیگر چنین حوادثی تکرار نخواهد شد.



ابومازن امروز برای دیدار رسمی با مقامهای بلندپایه لبنان وارد بیروت شد و قرار است فردا نیز با نمایندگان گروههای فلسطینی مقیم لبنان دیدار کند.