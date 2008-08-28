روسیه اجازه تهدید ایران را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "ایگور سلطانفسکی" اعلام کرد: ما خواستار حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران هستیم و هرگونه شیوه دیگری برای روسیه غیر قابل قبول است. روسیه اجازه نمی دهد که این کشور بسیار مهم مورد تهدید قرار گیرد.

وی همچنین اعلام کرد که فعلا روسیه به همکاری های خود با ناتو در مبارزه با طالبان در افغانستان و ترانزیت بار غیر نظامی به افغانستان از طریق خاک خود ادامه خواهد داد.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ادعا کرد که باید اروپائیها با حمایت آمریکا، روسیه و چین مانع پیشبرد برنامه هسته ای ایران شوند.