بازداشت 21 عضو دیگر اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته یک مسئول امنیتی مصر، نیروهای امنیتی این افراد را در منطقه دلتای نیل واقع در شمال قاهره در منزل یک نماینده سابق مجلس بازداشت کردند.



این مسئول که خواست نامش فاش نشود؛ اعلام کرد بازداشت این 21 نفر درمنزل نماینده سابق صورت گرفته واین افراد به برگزاری نشست سیاسی و تبلیغ عقاید اخوان المسلمین متهم هستند. به گفته وی، اسنادی از این افراد بازداشت شده به دست آمده است.



جماعت اخوان المسلمین در سال 1928 میلادی تشکیل شد و در سال 1954 از سوی حکومت وقت مصر، فعالیت آن رسما ممنوع اعلام شد که این ممنوعیت همچنان وجود دارد.



این گروه بانفوذ و محبوب در میان ملت مصر، در انتخابات 2005 به پیروزی بزرگی دست یافت و 20 درصد کرسی های پارلمان را در اختیار گرفت؛این گروه بزرگترین قدرت مخالف نظام سیاسی مصر به شمار می رود.

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