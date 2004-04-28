ترنم باران بهاري از جمعه در تهران آغاز مي شود

مهندس محمد شاملو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : از اواخر روز پنجشنبه دو سيستم كم فشار سرد قطبي و مرطوب مديترانه اي وارد نواحي غربي كشور شده كه به تدريج استانهاي مناطق مركزي ، شمالي و شرقي كشور تحت تاثير اين سيستم قرار خواهد گرفت .

وي افزود : در تهران نيز بارش باران از روز جمعه به صورت رگبار آغاز شده و تا روز يكشنبه نيز ادامه خواهد يافت .

شاملو با بيان اينكه دماي هواي تهران از روز جمعه كاهش خواهد يافت ، اظهار داشت : با آغاز بارندگي از روز جمعه ، دماي هوا 4 تا 5 درجه سانتيگراد كاهش مي يابد كه اين وضعيت تا روز دوشنبه ادامه يافته و از اواسط هفته به تدريج داي هوا افزايش خواهد يافت .