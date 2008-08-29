ایران قدرت با نفوذ و تاثیر گذار در جهان اسلام و خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ابوالغیط در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط در پاسخ به پرسشی درباره روابط مصر و ایران که گاهی در معرض تبلیغات رسانه ای قرار می گیرد و از اختلافات سیاسی هم متاثر می شود، گفت : بعضی مسائل وجود دارد که مصر را آزرده خاطر ساخته است از جمله آن برخی از اقدامات ایران است اما ما با ایران به عنوان قدرت تاثیر گذار و با نفوذ در جهان اسلام و در حوزه خلیج فارس و به طور کل در همه منطقه تعامل می کنیم.

وی در ادامه درپاسخ به پرسشی درباره اعلام تمایل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای سفر به مصر و موضع نامشخص طرف مصری در این باره و اینکه بعضی ها این اقدام قاهره را بی توجهی به نزدیکی با تهران می پندارند، خاطر نشان کرد: مصر نه تنها نسبت به ایران، بلکه نسبت به رئیس جمهوری این کشور نیز بی توجه نیست.

وزیر امورخارجه مصر ابراز عقیده کرد که برای ایران منافعی وجود دارد هرچند که آن را به رسمیت می شناسد اما مصر هم تصمیم دارد، بیش از آن به منافع عربی اهتمام ورزد.

" احمد ابوالغیط " خاطر نشان کرد : کشورهای عربی و ایران درمسائل اسلامی با یکدیگر تلاقی دارند و بر هیچ کس پوشیده نیست که قدرت اسلام و نهضت آن در قرن هفتم میلادی و حتی در قرن پانزدهم میلادی که قدرت اصلی جهان اسلام به شمار می رفت در ایران، ترکیه و مصر متمرکز بود و همچنان این قدرت وجود دارد.

مقام اول وزارت امورخارجه مصر در ادامه افزود : ایران با تقریبا 75، ترکیه با 70 میلیون و مصر با 80 میلیون جمعیت باید، بدنبال ساختار مناسبی برای محقق شدن آرزوها و اهداف مسلمانان باشند و همچنین باید درپی نقاط تلاقی بین خودشان باشند.

احمد ابوالغیط درباره گفتگوی ایرانی و عربی گفت : امیدواریم که برادرانمان در ایران آروزها و منافع عربی را درنظر بگیرند و مسائلی که باید حل شود را درک کنند از جمله این مسائل جزایر سه گانه [ ایرانی ] و تامین امنیت منطقه در برابر خطرهای خارجی است.