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۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

انفجار انتحاری در پاکستان/ کشته شدن دستکم دو غیر نظامی

انفجار انتحاری در پاکستان/ کشته شدن دستکم دو غیر نظامی

در حالی که مقامات نظامی آمریکا و پاکستان در اسلام آباد در حال مذاکره درباره وضعیت امنیتی مناطق مرزی این کشور هستند، یک انفجار انتحاری علیه ارتش در شمال غربی پاکستان دستکم دو کشته برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات نظامی پاکستان روز جمعه به خبرگزاری فرانسه خبر داد که یک انتحارطلب به همراه یک خودروی حامل مواد منفجره صبح جمعه به یک پاسگاه بازرسی جاده ای در شمال غربی کشور حمله کرد.

فضل عیاض افسر پلیس محلی خاطرنشان کرد: در این انفجار دو غیرنظامی کتشه و 31 زخمی که 29 نفر از آنان سرباز بودند، زخمی شدند.

این حمله در حالی صورت گرفت که حملات گسترده ای در هفته های اخیر علیه اعضای طالبان جریان دارد.

در یکسال گذشته حدود یک هزار و 200 نفر در پاکستان در انفجارهای گوناگون کشته شده اند.

در همین حال، این حادثه در حال رخ داد که یک هیئت نظامی از آمریکا برای گفتگو با مقامات نظامی پاکستان به اسلام آباد سفر کرده است.

کد مطلب 740307

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