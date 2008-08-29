انفجار انتحاری در پاکستان/ کشته شدن دستکم دو غیر نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات نظامی پاکستان روز جمعه به خبرگزاری فرانسه خبر داد که یک انتحارطلب به همراه یک خودروی حامل مواد منفجره صبح جمعه به یک پاسگاه بازرسی جاده ای در شمال غربی کشور حمله کرد.

فضل عیاض افسر پلیس محلی خاطرنشان کرد: در این انفجار دو غیرنظامی کتشه و 31 زخمی که 29 نفر از آنان سرباز بودند، زخمی شدند.

این حمله در حالی صورت گرفت که حملات گسترده ای در هفته های اخیر علیه اعضای طالبان جریان دارد.

در یکسال گذشته حدود یک هزار و 200 نفر در پاکستان در انفجارهای گوناگون کشته شده اند.

در همین حال، این حادثه در حال رخ داد که یک هیئت نظامی از آمریکا برای گفتگو با مقامات نظامی پاکستان به اسلام آباد سفر کرده است.