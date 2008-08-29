اعلام حمایت معاون علمی رئیس جمهور از اعطای جایزه ویژه دکتر کاظمی آشتیانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده، شب گذشته در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی رویان با تاکید بر اینکه جشنواره بین المللی رویان باید با جهشی فوق العاده از نظر کمی و کیفی برگزار شود، اظهار داشت: پیشنهاد می شود در سال آینده جایزه ویژه دکتر کاظمی در سطحی بین المللی معرفی شود.

وی تاکید کرد: امروزه همکاریهای بین المللی در عرصه بین المللی نه تنها برای توسعه علمی موثر است بلکه در توسعه صلح و امنیت جهانی نیز مثمر ثمر است.

واعظ زاده موفقیت پژوهشکده رویان را حاصل تلاشهای جوانان محقق پژوهشکده در 2 دهه دانست و گفت: این موفقیتها باعث شد تا ایران جزئی از جامعه علمی بین المللی شود.

وی با بیان اینکه عرصه ناباروری زنان و مردان عرصه ویژه ای است که در آن بیماری جسمی همراه با ناراحتیهای روحی است، گفت: نتایج فعالیتهای محققان در این زمینه دریچه تازه ای به افق آینده گشوده است و همانطور که فناوری نانو در پی مهندسی عناصر است، سلولهای بنیادی در افق آینده خود مهندسی جانداران را به انجام خواهد رساند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه امروزه علم دارای دو لبه است اضافه کرد: در غیاب سیانت از علم و کاربردهای علم کسانی در پی سوء استفاده هستند و از حربه هایی برای جلوگیری از پیشرفت علم استفاده می کنند که همان حربه ها به مانعی برای توسعه علم تبدیل شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجمنها، همایشها و مجامع علمی را عامل جلوگیری از این حربه ها ذکر کرد و ادامه داد: جشنواره بین المللی رویان که به همت مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی بنا نهاده شد، توانست در مقیاس بین المللی گام برجسته ای در زمینه توسعه علمی بردارد.