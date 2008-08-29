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۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶

استاندار گیلان :

600 پروژه در هفته دولت به بهره برداری رسیده است

رشت - خبرگزاری مهر : به مناسبت هفته دولت تا کنون 600 پروژه با ارزش ریالی هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار در استان گیلان به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر دررشت، قهرمانی استاندار گیلان صبح جمعه در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت دراستان افزود : این پروژه ها شامل طرحهای آبرسانی، راهسازی، گاز رسانی، آموزشی، تولیدی، صنعتی،خدماتی، ورزشی، منازل مددجویی و کشاورزی هستند.

وی همچنین گفت : عمده پروژه ها عمرانی و عام المنفعه استان به میمنت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر امسال افتتاح می شوند.

قهرمانی با اعلام اینکه میزان پروژه های هفته دولت امسال نسبت به پارسال 12 درصد افزایش داشته است یادآورشد : بزرگترین پروژه هفته دولت امسال استان طرح صنعتی به ارزش 11 میلیارد تومان و کوچکترین پروژه ها منازل مددجویی بوده است که مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کد مطلب 740340

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