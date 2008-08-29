وبا تحت کنترل وزارت بهداشت است

دکتر محمدمهدی گویا در گفتگو با خبرنگار مهر، بر آمادگی کامل وزارت بهداشت در بحث پیشگیری از شیوع بیماری وبا در کشور تاکید کرد و افزود: از زمانی که مسئله وبا در کشور مطرح شد، نیروهای این وزارتخانه به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت و خدمت هستند.

وی با اشاره به انتقاداتی که در خصوص پنهان کاری و عدم اطلاع رسانی مسئولان وزارت بهداشت در مورد بیماری وبا عنوان می شود، گفت: از همان روز اول، اولین موارد اطلاع رسانی به صورت موضعی انجام شد و هر موردی که وجود داشت را اطلاع رسانی کردیم.

گویا ضمن رد تمامی شایعات پیرامون کم کاری وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری از بیماری وبا در کشور تصریح کرد : تجربه سالهای قبل (سال 84) نشان می دهد وقتی وبا اپیدمی می شود ظرف مدت دو هفته افزایش شدیدی از موارد بیماری را شاهد هستیم که وزارت بهداشت با تدابیری که به کار گرفته است اجازه نداد این بیماری در کشور تشدید شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در عین حال به منشاء خارجی بیماری وبا در کشور اشاره کرد و گفت : تحقیقات و مطالعات ما نشان می دهد موارد اولیه این بیماری از طریق اتباع افغانی که به صورت غیرمجاز وارد ایران شده اند رخ داده است.

وی ادامه داد: همچنین مطالعات نشان می دهد که میکروب بیماری بر روی بیماران ایرانی و افغانی یکی بوده است. لذا در بحث همه گیری بیماری می توان گفت که منشاء آن اتباع افغانی بوده اند که غیر مجاز وارد کشور می شوند و به دلیل ترس ورود غیرقانونی به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند.

گویا موارد عمده این بیماری را در شهرهای کرج، قم و استان هرمزگان اعلام کرد و افزود : بیماری فعلا در مرحله انتقال انسان به انسان است و تلاش می کنیم تا مانع از آلودگی منابی آبی شویم.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت بر تشدید اقدامات وزارتخانه های بهداشت، نیرو، جهادکشاورزی و... در جلوگیری از آلودگی منابع آبی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کنترلها دو برابر شده است و علاوه بر کنترل منابع آب از سوی وزارت نیرو، وزارت بهداشت نیز بر تصفیه خانه ها کنترل و نظارت جدی دارد.

وی با اشاره به استفاده از توان حداکثری وزارت بهداشت در پیشگیری از بیماری وبا در کشور ، تصریح کرد: این اقدامات اوج توان وزارت بهداشت است تا مردم کمتری به بیماری مبتلا شوند.

گویا آخرین آمار مبتلایان به وبا را 98 نفر و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این بیماری را همان 4 نفر که دو نفر آنان افغانی بوده اند اعلام کرد و افزود : وضعیت در استان تهران عادی است به طوری که بین 5 تا 6 نفر در سطح استان تا کنون به این بیماری مبتلا شده اند.