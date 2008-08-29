هشتمین شماره مجله "نوشتا" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین شماره از مجله بین المللی "نوشتا" به سردبیری محمد حسین مدل منتشر شد.

"جای لغت" یدالله رویایی، چهار شعر از جواد مجابی، "سه قصه ناپیوسته از جواد مجابی"،"مانایی در غیاب و غربت" پرسه در پنتالوژی تقی مدرسی؛ نوشته فرامرز سلیمانی، "زبان جهانی شعر" نوشته هانس ماگنوس انسنزبرگر با ترجمه مهدی استعدادی شاد،"و "نگاهی به چهار ضلعی رمان پدرو پارامو" نوشته جواد اسحاقیان از جمله مطالب خواندنی این شماره هستند.

بخش عربی این نشریه نیز به "عبدالوهاب البیاتی" اختصاص دارد که در کنار ترجمه متن عربی و انگلیسی اثر نیز ذکر شده است.