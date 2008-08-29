تبلیغ استکبار مانع انتشار پیام اصل ولایت فقیه/ غرب فضای مذاکرات را مضطرب نکند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی ، عضو مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به جایگاه رفیع مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بعد از رحلت حضرت امام (ره) کشور معطل نماند و با وجود مجلس خبرگان نظام با استحکام به کار خود ادامه داد.

وی افزود: این نوع عملکرد مجلس خبرگان برای داخل پیام دارد و آن این است که هر زمانی نیاز شد مجلس خبرگان آماده انجام وظایف خود است و از طرفی دیگر همانطور که رهبر عزیز فرمودند این مجلس به اصول و ارزش های انقلاب توجه دارد و از آن حفاظت می کند تا اصول حقایق گم نشود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی های رهبری اظهار داشت: شخصی که در مقام رهبری قرار می گیرد باید مجتهد باشد یعنی آگاه به وحی، یعنی حلال و حرام خدا را مطلع بودن، باید عادل باشد به این معنا که از حلال و حرام خدا تخطی نکند و همین مجلس خبرگان بود که بعد از رحلت حضرت امام ازبین تمام کسانی که اجتهاد، فقاهت، عدالت، تقوا و تدبیر را داشتند بهترین را انتخاب کرد.

آیت الله امامی کاشانی ادامه داد: حقیقت این است که از آن روزی که نظام جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد تبلیغات دشمن اجازه نداد برخی ارزش های انقلاب آن گونه که باید در جهان تجلی پیدا کند که از جمله آن موارد ، بحث ولایت فقیه است و متاسفانه در داخل نیز عده ای همان حرفی که استکبار در مورد ولایت فقیه می زد، تکرار کردند.

وی با بیان اینکه همان حرفی که دنیای استکبار زمانی علیه شخص پیامبر اکرم (ص) و علیه اسلام و مسلمین می گفت امروز نیز علیه جمهوری اسلامی زده می شود ، خاطر نشان کرد: از اوایل انقلاب نیز این بوق های تبلیغاتی نگذاشت که مشخص شود اصل مترقی ولایت فقیه چه می گوید و متاسفانه بر اثر تبلیغات پیام این اصل به گوش جهانیان و بعضا در داخل نرسیده است.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به هفته دولت و شهادت رجایی و باهنر اظهار داشت: برای این دو شهید بزرگوار و دیگر شهدای دولت از جمله شهید قدوسی، دستجردی و دیگر شهدا طلب مغفرت می کنیم .

وی ادامه داد: هدف از نامگذاری این هفته به نام دولت اولا این است که فضای آن زمان که فضای استقامت و فداکاری بود دوباره زنده شود و همچنین دولت ها کارنامه عملکرد خود را ارائه دهند.

آیت الله امامی کاشانی در ادامه با اشاره به ملاقات اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ایشان موقعیت دولت و اینکه اقدامات دولت استقلال حقیقی و پایداری در برابر کفر را منجر شده است، ستودند و جمله ای گفتند که می خواهم بر روی آن تکیه کنم و آن مسئله انتقاد و تخریب است.

وی ادامه داد: اینکه در کشوری 70 میلیونی و با وجود این همه اندیشمند و نظرات گوناگون دیدگاه های مختلفی در مورد دولت مطرح شود امری طبیعی است ولی نکته ای که مهم است آن است که سخنان و نوشته ها باید در چارچوب نقد باشد و معنای نقد همان است که در روایات ما آمده است یعنی نصیحت و خیرخواهی و در کنار محاسن معایب نیز گفته شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه نباید فضای کشور را متشنج کرد، تصریح کرد: باید فضا را آرام نگه داشت تا دولت نیز کار خود را انجام دهد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به پرونده هسته ای کشورمان نیز گفت: بحمدالله نظام جمهوری اسلامی با گروه 1+5 مشغول مذاکره است و مذاکرات در فضایی آرام پیش می رود و من به غرب می گویم که فضا را مضطرب نکنید و بدانید تهدید ملت ایران را نمی ترساند.

وی در پایان سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد امام موسی صدر گفت: نهم شهریور سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی است و امیدواریم ایشان در قید حیات باشند و خداوند این عزیز را برای ملت ایران حفظ کند.