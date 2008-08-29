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۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۱۶

روسیه گروه هفت را به توجیه حملات گرجی ها متهم کرد

روسیه گروه هفت را به توجیه حملات گرجی ها متهم کرد

دولت روسیه امروز دیگر اعضای گروه هشت را به توجیه اقدامات تهاجمی گرجستان علیه اوستیای جنوبی متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: هدف بیانیه 27 اوت گروه هفت درباره محکومیت به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا از سوی مسکو توجیه اقدامات تهاجمی گرجستان علیه اوستیا بوده است.

کشورهای اروپایی و آمریکا اقدامات روسیه در اوستیا را محکوم و خواستار بازگشت هرچه سریعتر نیروهای روس به کشورشان هستند.

توافق آتش بس میان روسیه و گرجستان بازگشت نیروهای گرجی و روسی به مواضع خود در پیش از آغاز جنگ را پیش بینی می کند که هنوز به این تعهد عمل نشده است.

کد مطلب 740415

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