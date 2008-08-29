روسیه گروه هفت را به توجیه حملات گرجی ها متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: هدف بیانیه 27 اوت گروه هفت درباره محکومیت به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا از سوی مسکو توجیه اقدامات تهاجمی گرجستان علیه اوستیا بوده است.

کشورهای اروپایی و آمریکا اقدامات روسیه در اوستیا را محکوم و خواستار بازگشت هرچه سریعتر نیروهای روس به کشورشان هستند.

توافق آتش بس میان روسیه و گرجستان بازگشت نیروهای گرجی و روسی به مواضع خود در پیش از آغاز جنگ را پیش بینی می کند که هنوز به این تعهد عمل نشده است.