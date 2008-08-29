نجفی کاندیدای کارگزاران نیست/ برای ائتلاف باید به دنبال کروبی برویم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرعشی که درجمع اعضای کانون جوانان حزب کارگزاران در اصفهان سخن می گفت با بیان اینکه فضای سیاسی ایران درآستانه انتخابات ریاست جمهوری فضای مطلوبی نیست،گفت: هنوز تکلیف وضعیت اصولگرایان در انتخابات معلوم نیست و در جناح اصلاح‌‏طلب نیز هنوز به طرح روشنی برای این کار نرسیده‌‏ایم.



وی با اشاره به رسالت گروه‌‏های سیاسی درآستانه انتخابات گفت: گروه‌‏های سیاسی باید با مردم بیشترحرف بزنند و به آنها نسخه شفابخش بدهند و بگویند حالا که با چنین مشکلی مواجه هستیم راه حل آن خانه نشینی نیست.



مرعشی تصریح کرد: امروزه در بین اصلاح‌‏طلبان در مورد کاندیداتوری دو نفر بیش از دیگران صحبت شده است. بعضی از احزاب به دنبال کاندیداتوری سید محمد خاتمی هستند و حزب اعتماد ملی آقای کروبی را مطرح کرده است.



سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اینکه موضع این حزب رسیدن به ائتلاف و پرهیز از افتراق است، تصریح کرد: حزب کارگزاران معتقد است قبل از ورود به مصادیق باید ائتلاف را پی‌‏ریزی کنیم و بپذیریم که با هم وارد صحنه انتخابات شویم و پیشنهاد مطرح شده در این خصوص، ایجاد پارلمان اصلاحات بود.



وی با اشاره به اعلام موضع حزب اعتماد ملی در خصوص انتخابات گفت: علیرغم اعلام حزب اعتماد ملی مبنی بر کاندیداتوری کروبی که می‌‏تواند به نوعی افتراق تعبیر شود ولی این مشکل هنوز قابل پیشگیری است و من نسبت به رسیدن جبهه اصلاحات به کاندیدای واحد خوشبینم.

قائم مقام حزب کارگزاران با تاکید بر لزوم ایجاد وحدت بین اصلاح‌‏طلبان اظهار داشت: اصلاح‌‏طلبان باید در انتخابات ریاست جمهوری هوشمند بوده وبه صورت ائتلافی در انتخابات شرکت کنند و اگر امروز آقای کروبی از ما جدا شد باید به دنبال او برویم و او را بیاوریم چون مجموعه اصلاح‌‏طلبان برای موفقیت حتی به رای شخص آقای کروبی نیز نیاز دارند. چه برسد به حوزه‌‏ ای که ایشان نفوذ دارد.



وی با بیان اینکه باید طرحی سیاسی برای حضور در انتخابات طراحی کنیم، معتقد است : این طرح باید بر سه پایه وحدت اصلاح‌‏طلبان، تعامل با نظام و داشتن حرفی نو و جدید برای مردم استوار باشد و اگر اصلاح طلبان از پس انجام این کار برآیند و اصولگرایان روی احمدی نژاد متحد شوند و انتخابات در شرایط آزاد و عادلانه برگزار شود اصلاح طلبان به طور قطع برنده این انتخابات خواهند بود.



سخنگوی حزب کارگزاران به مواضع و نظرات این حزب در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:حزب کارگزاران سازندگی در این انتخابات کاندیدای حزبی معرفی نمی‌‏کند تا ضلعی به اضلاع موجود اضافه نشود و تنها تصمیمی که گرفته شده است این است که در صورت حضور خاتمی در انتخابات از وی حمایت خواهیم کرد.



وی در ادامه افزود: ما حاضریم در این انتخابات برای حفظ وحدت به عنوان عضو ناظر عمل کرده و از تصمیمات سایر گروهها حمایت کنیم.



مرعشی به لزوم وجود گذشت در بین جریانات سیاسی جبهه اصلاحات اشاره کرد و با بیان اینکه ما در ایجاد چنین فضایی در بعضی دستگاه‌‏ها سهیم بودیم،گفت: باید نمایندگان احزاب مختلف از استان‌‏ها و شاخه‌‏های مختلف فشار بیاورند که حق ترک صحنه و تشتت را نداریم. جبهه‌‏ای که در جامعه 50 درصد مقبولیت را دارد نه حق خانه نشینی و نه حق افتراق خواهد داشت.



وی درپاسخ به سوالی پیرامون احتمال کاندیداتوری دکتر نجفی گفت: نظر کارگزاران این است که به اضلاع موجود ضلعی اضافه نکند و کاندیدای حزبی معرفی نخواهیم کرد. مرعشی افزود: دکتر نجفی مصاحبه ‌‏ای در خصوص ایجاد پارلمان اصلاحات کرده بودند و این تلقی ایجاد شده بود که ایشان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود.





قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان باید مسائل خود را با نظام حل کنند، تصریح کرد:اگر نتوانیم با نظام مسائلمان را حل و فصل کنیم بازگشت اصلاح‌‏طلبان به قدرت راحت نیست و در این رابطه در درون جبهه اصلاحات نظرات متفاوتی وجود دارد.



وی افزود: اصلاح‌‏طلبان می‌‏توانند با جناح راست رقیب شوند ولی نمی‌‏توانند رقیب نظام شوند. اگر بخواهیم وارد صحنه انتخابات شویم باید نظام، اصلاح‌‏طلبان را بعنوان رقیب جناح راست به رسمیت بشناسد و این اتفاقی بود که درخرداد 76 و یا در انتخابات مجلس ششم به وقوع پیوست.



این فعال سیاسی با بیان اینکه رای 20 میلیونی خاتمی صرفا رای روشنفکران نبود، اظهار داشت: ترکیب این رای 20 میلیونی و اکثریت 70 درصدی یکسان نبود و مردم با خواسته‌‏ها و سلیقه‌‏های مختلف به سید محمد خاتمی رای دادند و این رای 20 میلیونی کاملا رای ملی در حوزه نوگرایی و مذهبی بود ولی متاسفانه به سمتی رفتیم که بعضی از این آرا از دست رفت و زمانی که حاکم شدیم توجه نکردیم حوزه رای ما کجا بود.



مرعشی تصریح کرد: اگر بخواهیم اکثریت 70 درصدی داشته باشیم باید اجماعی مردمی بوجود آوریم و اگر بخواهیم رای جمع کنیم باید هم رای حوزه‌‏های نوگرایی و هم رای حوزه مذهبی را جمع کنیم و این نکته مهمی است که باید در ایجاد سازمان رای به آن توجه شود و امواج آرای مردمی را باید با تحلیل درست جذب کنیم.