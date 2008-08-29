نجفی کاندیدای کارگزاران نیست/ برای ائتلاف باید به دنبال کروبی برویم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرعشی که درجمع اعضای کانون جوانان حزب کارگزاران در اصفهان سخن می گفت با بیان اینکه فضای سیاسی ایران درآستانه انتخابات ریاست جمهوری فضای مطلوبی نیست،گفت: هنوز تکلیف وضعیت اصولگرایان در انتخابات معلوم نیست و در جناح اصلاحطلب نیز هنوز به طرح روشنی برای این کار نرسیدهایم.
وی با اشاره به رسالت گروههای سیاسی درآستانه انتخابات گفت: گروههای سیاسی باید با مردم بیشترحرف بزنند و به آنها نسخه شفابخش بدهند و بگویند حالا که با چنین مشکلی مواجه هستیم راه حل آن خانه نشینی نیست.
مرعشی تصریح کرد: امروزه در بین اصلاحطلبان در مورد کاندیداتوری دو نفر بیش از دیگران صحبت شده است. بعضی از احزاب به دنبال کاندیداتوری سید محمد خاتمی هستند و حزب اعتماد ملی آقای کروبی را مطرح کرده است.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اینکه موضع این حزب رسیدن به ائتلاف و پرهیز از افتراق است، تصریح کرد: حزب کارگزاران معتقد است قبل از ورود به مصادیق باید ائتلاف را پیریزی کنیم و بپذیریم که با هم وارد صحنه انتخابات شویم و پیشنهاد مطرح شده در این خصوص، ایجاد پارلمان اصلاحات بود.
وی با اشاره به اعلام موضع حزب اعتماد ملی در خصوص انتخابات گفت: علیرغم اعلام حزب اعتماد ملی مبنی بر کاندیداتوری کروبی که میتواند به نوعی افتراق تعبیر شود ولی این مشکل هنوز قابل پیشگیری است و من نسبت به رسیدن جبهه اصلاحات به کاندیدای واحد خوشبینم.
قائم مقام حزب کارگزاران با تاکید بر لزوم ایجاد وحدت بین اصلاحطلبان اظهار داشت: اصلاحطلبان باید در انتخابات ریاست جمهوری هوشمند بوده وبه صورت ائتلافی در انتخابات شرکت کنند و اگر امروز آقای کروبی از ما جدا شد باید به دنبال او برویم و او را بیاوریم چون مجموعه اصلاحطلبان برای موفقیت حتی به رای شخص آقای کروبی نیز نیاز دارند. چه برسد به حوزه ای که ایشان نفوذ دارد.
وی با بیان اینکه باید طرحی سیاسی برای حضور در انتخابات طراحی کنیم، معتقد است : این طرح باید بر سه پایه وحدت اصلاحطلبان، تعامل با نظام و داشتن حرفی نو و جدید برای مردم استوار باشد و اگر اصلاح طلبان از پس انجام این کار برآیند و اصولگرایان روی احمدی نژاد متحد شوند و انتخابات در شرایط آزاد و عادلانه برگزار شود اصلاح طلبان به طور قطع برنده این انتخابات خواهند بود.
سخنگوی حزب کارگزاران به مواضع و نظرات این حزب در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:حزب کارگزاران سازندگی در این انتخابات کاندیدای حزبی معرفی نمیکند تا ضلعی به اضلاع موجود اضافه نشود و تنها تصمیمی که گرفته شده است این است که در صورت حضور خاتمی در انتخابات از وی حمایت خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: ما حاضریم در این انتخابات برای حفظ وحدت به عنوان عضو ناظر عمل کرده و از تصمیمات سایر گروهها حمایت کنیم.
مرعشی به لزوم وجود گذشت در بین جریانات سیاسی جبهه اصلاحات اشاره کرد و با بیان اینکه ما در ایجاد چنین فضایی در بعضی دستگاهها سهیم بودیم،گفت: باید نمایندگان احزاب مختلف از استانها و شاخههای مختلف فشار بیاورند که حق ترک صحنه و تشتت را نداریم. جبههای که در جامعه 50 درصد مقبولیت را دارد نه حق خانه نشینی و نه حق افتراق خواهد داشت.
وی درپاسخ به سوالی پیرامون احتمال کاندیداتوری دکتر نجفی گفت: نظر کارگزاران این است که به اضلاع موجود ضلعی اضافه نکند و کاندیدای حزبی معرفی نخواهیم کرد. مرعشی افزود: دکتر نجفی مصاحبه ای در خصوص ایجاد پارلمان اصلاحات کرده بودند و این تلقی ایجاد شده بود که ایشان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود.
قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان باید مسائل خود را با نظام حل کنند، تصریح کرد:اگر نتوانیم با نظام مسائلمان را حل و فصل کنیم بازگشت اصلاحطلبان به قدرت راحت نیست و در این رابطه در درون جبهه اصلاحات نظرات متفاوتی وجود دارد.
وی افزود: اصلاحطلبان میتوانند با جناح راست رقیب شوند ولی نمیتوانند رقیب نظام شوند. اگر بخواهیم وارد صحنه انتخابات شویم باید نظام، اصلاحطلبان را بعنوان رقیب جناح راست به رسمیت بشناسد و این اتفاقی بود که درخرداد 76 و یا در انتخابات مجلس ششم به وقوع پیوست.
این فعال سیاسی با بیان اینکه رای 20 میلیونی خاتمی صرفا رای روشنفکران نبود، اظهار داشت: ترکیب این رای 20 میلیونی و اکثریت 70 درصدی یکسان نبود و مردم با خواستهها و سلیقههای مختلف به سید محمد خاتمی رای دادند و این رای 20 میلیونی کاملا رای ملی در حوزه نوگرایی و مذهبی بود ولی متاسفانه به سمتی رفتیم که بعضی از این آرا از دست رفت و زمانی که حاکم شدیم توجه نکردیم حوزه رای ما کجا بود.
مرعشی تصریح کرد: اگر بخواهیم اکثریت 70 درصدی داشته باشیم باید اجماعی مردمی بوجود آوریم و اگر بخواهیم رای جمع کنیم باید هم رای حوزههای نوگرایی و هم رای حوزه مذهبی را جمع کنیم و این نکته مهمی است که باید در ایجاد سازمان رای به آن توجه شود و امواج آرای مردمی را باید با تحلیل درست جذب کنیم.
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