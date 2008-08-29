سرنشینان کشتی ربوده شده ایرانی درسومالی در سلامت کامل بسر می برند

محمد جواد زمانیان سفیر ایران در اتیوپی که به صورت آکرودیته مسئولیت سفارت ایران در سومالی را نیز برعهده دارد ، در گفتگو با خبرنگار مهر گف : ما به صورت شبانه روزی درارتباط مستقیم با مسئولان سومالیایی ومنابع موازی مرتبط باموضوع ، پیگیر موضوع کشتی ربوده شده ایرانی هستیم .

وی با اشاره به اینکه وضعیت کشتی ربوده شده ایرانی که در حال حاضر در آبهای بین المللی مستقر شده است ، به طور مستمر تحت رصد و دیدبانی مسئولان سفارت ایران قرار دارد، افزود : طبق اطلاعاتی بدست آمده از منابع گوناگون درحال حاضر تمامی سرنشینان کشتی ایرانی در سلامت کامل به سر می برند .

یک فروند کشتی فله بر ایرانی به نام ایران دیانت 31 مردادماه توسط دزدان دریایی بین سواحل یمن و سومالی در دهانه ورودی خلیج عدن ربوده شد، این گروه همزمان دوفروند کشتی ژاپنی و آلمانی همچنین یک تانکر مالزیایی را در آبهای این منطقه ربودند.

درحال حاضر کشتی های آلمانی، ژاپنی و مالزیایی نیز شرایطی همچون کشتی ایرانی دارند و رایزنی های دوجانبه (با سومالی ) و بین المللی برای آزاد سازی آنها ادامه دارد .

سفیر ایران در اتیوپی وسومالی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد که از مطالبات دزدان دریایی دربرابر آزادی کشتی ها هنوز هیچ اطلاعی دردست نیست اما تلاش برای برقراری ارتباط با آنها ادامه دارد. وی همچنین از زمینه سازی برای سفر مسئولان کشتیرانی ایران به منطقه خبرداد .



زمانیان چهارم مرداد ماه در دیدار با وزیر امورخارجه دولت انتقالی سومالی که در آدیس آبابا به سر می برد ، خواستار دخالت مسئولان سومالیایی برای آزادی سریع ملوانان کشتی ربوده شده ایرانی و بازگرداندن این کشتی شد .



احمدجامع جنگلی وزیر خارجه سومالی نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات امنیتی موجود در سومالی حوادث ماههای اخیر در کشورش را خارج از کنترل دولت انتقالی خواند و اضافه کرد برای پایان دادن به موضوع کشتی ایرانی شخصا با مسئولان محلی "پانتلند" که کشتی به آن منطقه منتقل شده است صحبت کرده و دستورات لازم را به آنها داده است.

وزیر امورخارجه سومالی همچنین از مسئولان سفارت سومالی در آدیس آبابا خواست که بررسی موضوع را در رأس کارهای خود قرار دهند و تا حل سریع مشکل آن را پیگیری کنند.