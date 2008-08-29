جنگ 33 روزه پیروزی همه جانبه حزب الله بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "یعقوب عمید رور" در این مطلب با اشاره به شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه در قبال مقاومت آورده است: این شکست عمدتا ناشى از این بود که اسرائیل از نیروى نظامى بخصوص نیروى هوائى خود نابجا استفاده کرد. اقدامات سیاسى نیز تنها میوه ‌هاى نارسى را در اختیار ما گذاشت و موفقیت‌هاى اسرائیل در سازمان ملل نیز مانع افزیش قدرت حزب ‌الله نشد و جایگاه مقاومت از سه جنبه؛ موشک های سنگین و موشک هاى با برد بلند، حفظ مشروعیت خود در صحنه سیاسى لبنان و همچنین اثبات اینکه در صورت ورود کسی به خطوط قرمز آن به مقابله بر می خیرد، بهتر شد.

در جنبه اول آمده است: حزب‌ الله اکنون دریافته است که ضعف اساسى وى این است که نیروى هوایى مناسب براى مقابله با نیروى هوایى ما ندارد. بدین جهت براى پر کردن این شکاف تلا‌ش دارد بنیه نظامى خود را از این لحاظ تقویت کند. آنها امروز جوانان را آموزش مى‌دهد و تنها موفقیت ظاهرى ارتش اسرائیل این بوده است که حزب‌ الله از گذاشتن پرچم خود در مناطق مرزى خوددارى کرده و استحکامات را به مناطق داخلى سوق داده است.

در جنبه دوم آمده است: حزب‌ الله همچنین توانست مشروعیت خود را در صحنه سیاسى لبنان حفظ کند و به شریک محترمى براى حکومت تبدیل شود و اکنون با آزادى بیشترى می تواند علیه اسرائیل فعالیت کند.

در جنبه سوم آمده است: حزب ‌الله ثابت کرد که داراى خطوط قرمزى است و به هیچکس اجازه نمى ‌دهد به آن تعدى کند که این امر چیزى فراتر از یک موفقیت سیاسى در جهان امروز است.

در ادامه این مطلب آمده است: اکنون همه متوجه شدند که غرب علاقه ‌اى به پرداختن به مسائل داخلى لبنان ندارد و اسرائیل در برابر این افزایش قدرت حزب‌ الله، فقط دو راه حل دارد: یکی اینکه همان سیاست ‌هاى تکرارى خود را دوباره به کار بندد و ضمن پیگیری سیاست بى‌تفاوتى هر از چندگاهى شکایت‌هایى نیز به سازمان ملل ارسال کند و خود را براى جنگى احتمالى آماده کند و امیدوار باشد در این جنگ نیز مسائل به دور از انتظار پیش نیاید.

راه حل دیگر جنگ پیشگیرانه است که بر اساس آن قبل از اینکه حزب الله آمادگى خود را تکمیل کند، اسرائیل ضربه ای ناگهانى به آن وارد کند.