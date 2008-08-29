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۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۰۵

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

مدیریت واحدی برای حفظ بازار داخلی خودرو وجود ندارد/ پژو سرایران خودرو کلاه گذاشت

مدیریت واحدی برای حفظ بازار داخلی خودرو وجود ندارد/ پژو سرایران خودرو کلاه گذاشت

مشهد - خبرگزاری مهر : حمید رضا کاتوزیان گفت : در حال حاضر مدیریت واحدی برای حفظ بازار داخلی وجود ندارد و این در حالی است که باید استراتژی حفظ بازار ، فضای اقتصادی بازار مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی خودرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت : در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته نسبت به حفظ بازار خود توجه جدی دارند و آن را هویت ملی و اساسی می دانند، هنوز مدیریت واحدی برای حفظ بازار داخلی وجود ندارد.

وی درادامه با انتقاد از فضای موجود نسبت به تولیدات داخلی تصریح کرد : متاسفانه گاهی اوقات فعالیت های داخلی تخطئه می شود که این مسئله ضررهای زیادی به تولید وارد می کند.

کاتوزیان سمند را خودرو ملی دانست و افزود: این خودرو ملی بوده و کشورمان مالک معنوی آن محسوب می شود واگر دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا در کنار یکدیگر قرار گیرند به تولید دو میلیون خودرو خواهیم رسید.

نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مرکز تحقیقات ایران خودرو هم طراز جنرال موتورز است و در چنین شرایطی با به کارگیزی توانمندیهای موجود ، شرایط بهینه ای در کشور فراهم می شود و باید کیفیت موجود در تحقیقات و مسائل نرم افزاری این دو شرکت به محصولی فیزیکی تبدیل شود.

کاتوزیان تصریح کرد: با ورود پژو 206 صندوق دار ، پژو سرایران خودرو کلاه گذاشت ومتاسفانه هنوز از برنامه اولیه خود دور هستیم و برای برون رفت از این شرایط باید درعین اینکه از خارجی ها اظهار نظر می خواهیم ، خودمان برای صنعتمان تصمیم بگیرم و مستقل عمل کنیم.

کد مطلب 740488

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