اقتدار ارتش باعث تغییر رفتار دشمن در برابر ایران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران درمراسم معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش، اقتدار و آمادگی دفاعی ارتش را سبب تغییر در رویه و رفتار دشمن با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.



دراین مراسم سرلشکر صالحی ضمن قدردانی ازتلاشها و اقدامات موثرانجام شده در نیروی زمینی در راستای تقویت آمادگی رزمی، توان دفاعی این نیرو در شرایط فعلی را بسیار مطلوب خواند.



فرمانده کل ارتش دربخش دیگری از سخنان خود آمادگی روز‌افزون و هوشیاری نیروها را حائز اهمیت خواند و بر لزوم بکارگیری همه ابزارها و منابع در راستای حفظ روحیه جهادی و آماده به کار بودن نیروی انسانی و تجهیزات رزم تاکید کرد.



فرمانده کل ارتش، دراین مراسم امیر حیدری و امیر محمد حسن باقری را به ترتیب به عنوان جانشین و معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش معرفی کرد.