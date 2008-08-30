رونمایی از نخستین فسیل لاک پشت باردار کشف شده در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این فسیل که 75 میلیون سال قدمت دارد 9 سال پیش و در منطقه آلبرتا در کانادا کشف شد.



دانشمندانی از دانشگاههای کالگری و موزه سلطنتی Tyrrell این فسیل ارزشمند را در سال 1999 و در اراضی عاری از پوشش گیاهی جنوب شرق آلبرتا کشف کردند اما هیچگونه خبر و جزئیاتی در این خصوص منتشر نشده نکردند تا اینکه گزارش کاملی از این کشف تاریخی در شماره اخیر نشریه Biology Letters منتشر شد.



دیرینه شناسان این پروژه یکی از دلایل اصلی برای پوشیده نگاه داشتن این کشف طی 9 سال گذشته را نمایش هم زمان آن در کنار تخم لاکپشتهای فسیلی کشف شده در سال 2005 عنوان کردند. نکته حیرت آور در خصوص کشف این فسیل تاریخی، وجود تخم لاکپشتهایی در دل مادر است.



دیرینه شناسان گفتند بقایای حداقل 5 تخم شکسته در دل این لاکپشت پیدا شده است و تصاویر سی تی اسکن نیز گویای وجود تخمهای بیشتری در زیر لاک این حیوان 40 سانتیمتری است.



دیرینه شناسان معتقدند این لاکپشت فسیل شده می تواند اطلاعات ارزشمندی درخصوص تکامل تخم لاکپشتها در اختیار دانشمندان قرار دهد.

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