رایزنی مصباحی مقدم با شیخ قبلان درباره پرونده امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنان، "مصباحی مقدم" که با دوتن از همراهان خود به دیدار شیخ عبدالامیر قبلان رفته بود، با ابراز خرسندی از حضورش در لبنان به مناسبت سی امین سالروز ربوده شدن امام موسی صدر گفت: ما در مجلس شورای اسلامی ایران کمیته ای را به منظور پیگیری مسئله امام موسی صدر تشکیل دادیم.

رئیس کمیته پیگیری امام موسی صدر در مجلس شورای اسلامی ایران گفت : تشکیل این کمیته دو علت داشت؛ اول اینکه وی در ایران متولد شد و دوم اینکه وی از شخصیت های معروف و جهانی است.

وی افزود : کمیته پیگیری امام موسی صدر بعد از بررسی های فراوان و کسب اطلاعات لازم کتابی را به زبان فارسی منتشر کرد.

مصباحی مقدم تاکید کرد : این کمیته در آینده ای نزدیک موضوعات دیگر را پیگیری می کند و ما امیدواریم که تلاش های لبنان و ایران درباره روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر به نتیجه برسد و امام موسی صدر را به وطن بازگرداند.

رئیس کمیته پیگیری امام موسی صدر در مجلس شورای اسلامی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که کمیته ها و جمعیت های بین المللی برای حل مسئله امام موسی صدر هرچه سریع تر دست به اقداماتی بزنند.

امام موسی صدر شهریور 1357 ( 31 اوت 1978 میلادی ) و در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی معمر قذافی رهبر لیبی وارد این کشور شد، اما در روز نهم شهریور ربوده شد و از آن تاریخ تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی بدست نیامده است.