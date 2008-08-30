ایجاد اداره ای برای ثبت بین المللی اختراعات / اجرای پروژه نمایه سازی طرحها و مقاله های پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی در نشست داوران و ناظرین طرحهای پژوهشی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با بیان این مطلب از نمایه سازی 200 مقاله در ISI طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: 20 درصد طرحهای مصوب در صندوق حمایت از پژوهشگران کشور مربوط به پژوهشگران جوان (تازه هیئت علمی شده یا تازه فارغ التحصیل شده) است و مجریان 20 درصد پروژه های این صندوق از میان پژوهشگران زن هستند.

وی تاکید کرد: صندوق حمایت از پژوهشگران کشور خاص اساتید و محققان دانشگاهی نیست و هر ایرانی محققی اعم از دولتی و غیر دولتی، مقیم داخل یا خارج و دانشگاهی یا غیر دانشگاهی می تواند تحت پوشش صندوق حمایت از پژوهشگران کشور قرار گیرد.

دکتر محمد فرهادی به گسترش، توسعه و هدفمند شدن فعالیتهای پژوهشی در کشور و سفارش پروژه های تحقیقاتی به عنوان دو زمینه برای ورود صندوق به عرصه تحقیقات اشاره کرد و گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران کشور از این پس سفارش دهنده پروژه های تحقیقاتی در 14 عرصه است.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران کشور به علوم انسانی و هنر، علوم پزشکی و دامپزشکی، علوم و علوم زیستی، کشاورزی و منابع طبیعی و میان گروهی به عنوان سر گروه های عرصه هایی اشاره کرد که از این پس توسط این صندوق سفارش پژوهش داده می شود.

وی از همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران کشور با معاونت علمی رئیس جمهوری و بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: فعالیتها طوری تنظیم شده که فعالیتهای صندوق با فعالیتهای معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان تداخل نداشته باشد و هیچ گاه دوباره کاری در فعالیتها ایجاد نشود و به نوعی تقسیم کار صورت گرفته است.

دکتر فرهادی از ارسال 200 پروژه تحقیقاتی از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری به صندوق حمایت از پژوهشگران کشور تا اوایل امسال خبر داد و گفت: عمده این طرحها از طرحهایی بودند که از دانشگاهها به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده اند که حدود 60 پروژه با دستورالعمل ها انطباق داشته و اعتبار به آنها اختصاص پیدا کرد.

وی از اعطای کرسی پژوهشی به محققان برجسته و صاحب نام کشور که دارای سوابق علمی تخصصی معتبر و صاحب برنامه پژوهشی راهبردی و دارای شناخت از نیازهای جامعه هستند خبر داد و گفت: تصویب و اعطای 10 مورد کرسی پژوهشی به ارزش جمعی سه میلیارد ریال در حوزه های گداخت هسته ای، مخابرات (رمز)، بایو متریالها، ساخت ایمپلنت ها و ... صورت گرفته است.

ایجاد اداره ثبت اختراع در صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

فرهادی از شکل گیری اداره ثبت اختراع با حضور نیروهای کارشناسی و تخصصی این حوزه در صندوق حمایت از پژوهشگران کشور خبر داد و گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران در صدد است امسال با جدیت به موضوع ثبت اختراع در سطح بین الملل اهمیت دهد و تا کنون 18 مورد اختراع در در سطح آمریکا ثبت اولیه شده و 9 مورد دیگر در دست اقدام است که تا یک ماه دیگر تکلیف آنها نیز روشن می شود.

وی افزود: هر ساله اعتباراتی در ردیف های صندوق حمایت از پژوهشگران کشور برای ثبت اختراع در سطح بین المللی دیده شده و هزینه های ثبت اختراع را بین 50 تا 100 درصد برای مخترعانی که ثبت اختراعشان را از طریق صندوق انجام می دهند تامین می کنیم.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران کشور با بیان اینکه نزدیک پنج سال از فعالیتهای این صندوق می گذرد، یادآور شد: در این عرصه 50 سال از آمریکا عقب هستیم اما باید با پیدا کردن عرصه های تحقیقاتی مورد نیاز کشورمان و سرمایه گذاری در آنها که پیدا نیز کرده ایم، زمینه توسعه تحقیقات در کشور و توسعه پایدار را فراهم کنیم.

به گزارش مهر، فرهادی فراهم کردن زمینه تبادل اطلاعات پژوهشی، ایجاد ساختار و زمینه های مناسب جهت همکاریهای پژوهشی، بسترسازی مناسب جهت تولید و انتقال تکنولوژی، حمایت از ثبت اختراع و اکتشاف و نتایج پژوهش، کمک به گسترش مرزهای دانش و تولید علم، کمک به تجاری سازی نتایج پژوهش و تسهیل در بهره گیری جامعه از نتایج پژوهش را از اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران دانست و ابراز امیدواری کرد، ساختار صندوق حمایت از پژوهشگران کشور بتواند در تحقق این اهداف پاسخگو باشد.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران ترکیب هیئت امنای این صندوق را شامل معاون اول رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، شش وزیر علمی و تولیدی دولت و هفت استاد برجسته کشور معرفی کرد و در تشریح سیاستهای مصوب هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور به ارائه خدمات حمایتی به پژوهشگران، پژوهشگر محوری، ایفای نقش نهاد پیوند دهنده بین پژوهشگران، ایجاد شبکه اطلاعاتی، حمایت از پژوهشهای خوش آتیه، حمایت از فعالیتهای پژوهشی منجر به نوآوری، مشارکت در تجاری سازی، تقویت شبکه زیرساخت پژوهشی، تهیه بانکهای اطلاعاتی و تشکیل کرسیهای پژوهشی اشاره کرد.