تاکید نماینده آیت الله سیستانی بر اتخاد موضع یکسان در برابر توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، شیخ مهدی کربلایی با بیان اینکه همه یک موضع ملی را که بیانگر روح مسئولیت در برابر ملت عراق است اتخاذ کردند، ابراز امیدواری کرد که مسئولان عراقی بر مواضع خویش ثابت قدم باقی بمانند و حتی در صورت اعمال فشار بر آنها از مواضع خویش چشم پوشی نکنند.

به گزارش مهر، "نوری المالکی" نخست وزیرعراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی وامنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا که به نظامیان و غیر نظامیان این کشور حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) بدهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم کند، مخالف هستند.



از سوی دیگر خبرگزاری براثا نیز گزارش داد: حجت الاسلام و المسلمین "سید صدرالدین قپانجی" در خطبه های نماز جمعه در نجف تاکید کرد: ائتلاف شیعه سنی و کرد ائتلافی استراتژیک به شمار می رود که عراق را حفظ کرد و جایز نیست تحت هیچ شرایطی در مورد آن افراط و تفریط شود. وی عبور از این ائتلاف را خط قرمز توصیف کرد.

قپانجی از تمامی قومیت های حاضر در کرکوک خواست تا واقعیت چالش ها را درک کنند و به ائتلاف، محبت و دوستی روی آورند و به اولویت ها که همان حفظ سلامت عراق است توجه کنند.

وی خاطرنشان کرد: جز بعثی ها به نفع هیچکس نیست که در مورد کرکوک فتنه انگیزی کنند.

امام جمعه نجف در ادامه گفت: عرب تبارهای کرکوک از فرصت ها برای فتنه انگیزی استفاده می کنند همانطورکه آنها در کنار مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) قرار دارند.

وی در عین حال خواست که در تعامل با اوضاع کرکوک برخوردی نژاد پرستانه نشود.

قپانجی در بخش دیگر سخنان خود خواستار تسریع در بازسازی حرمیین عسکریین(ع) در سامرا شد و همچنین بر ضرورت توجه ویژه به کوفه با توجه به گردشگری دینی در این شهر تاکید کرد.