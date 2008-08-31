زندان باید آخرین راه حل در دستگاه قضایی باشد

منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در محیط زندان افکار به هم نزدیک و همنشیی بسیار زیاد است در این جامعه افکار بزهکارانه سریع و بیشتر رشد پیدا می کند لذا همواره توصیه شده به لحاظ شرایط خاص زندان تا حد امکان از مجازات حبس خودداری شود.

وی بر تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر حبس زدایی اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده کمتر از مجازات حبس همواره از موارد مورد تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی به قضات بوده است به گونه ای که زندان را به عنوان آخرین راه حل برای اصلاح مجرمان بدانند.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بر فرهنگ سازی سیاست حبس زدایی تاکید کرد و گفت: مقوله حبس زدایی نیاز به فرهنگ سازی در جامعه دارد و همگان باید به اثرات منفی که به دنبال آن پدید می آید، پی ببرند.

مقاره عابد معتقد است علاوه بر هزینه های بالایی که صرف نگهداری زندانیان در محیط زندان می شود باید گفت خانواده های بسیاری نیز درگیر مشکلاتی در زندگی می شوند و زندگی برای آنان دشوار می شود.