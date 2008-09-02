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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۹

ریاضی به مهر خبر داد:

آخرین وضعیت اجرای شبکه ملی اینترنت/ حضور 17 شرکت در مناقصه

آخرین وضعیت اجرای شبکه ملی اینترنت/ حضور 17 شرکت در مناقصه

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه شبکه ملی اینترنت گفت: ساخت این شبکه که کار بسیار بزرگ و ملی است در شرکت ارتباطات زیر ساخت با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات و یک بخش خصوصی در حال طراحی نهایی است.

عبدالمجید ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شبکه ملی اینترنت و وضعیت آن در حال حاضر نیز افزود: شبکه ملی اینترنت شبکه ای است که کل کشور را پوشش می دهد و شامل ساختارهای متعددی است که در بخشی از آن با بهره گیری از یک شبکه پشتیبانی، ارتباط پایدار و وسیعی میان استانهای کشور برقرار می شود.

وی اضافه کرد:  اجرای این پروژه ملی به مناقصه گذاشته شده که 17 شرکت نیز در مناقصه آن شرکت کرده اند و طی ماههای آتی شرکت اجرایی مشخص و این طرح بزرگ ملی به مرحله اجرا در می آید.

ریاضی به طراحی شبکه های استانی در داخل این زیرساخت اشاره کرد و گفت: برای کنترل کیفیت پهنای باند و سرعت ارتباط گیری این شبکه به عنوان مدل استانهای کرمان و قم مورد اجرای نمونه قرار گرفتند که ارتباط میان شهرهای استان با سرعت بسیار بالایی مورد آزمایش قرار گرفت به طریقی که چنین سرعتی تاکنون هرگز سابقه نداشته است.

وی به تدوین اسناد مناقصه بخش دیگری از طرح شبکه ملی اینترنت با عنوان مرکز داده شبکه ملی اینترنت اشاره کرد و بیان داشت: به زودی مناقصه این بخش نیز اجرا می شود.

معاون فناوری وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اینترنت برای میزبانی سایتهای داخلی کشور به خصوص سایتهای اینترنتی دولتی قابلیتهای ویژه ای خواهد داشت.

کد مطلب 740742

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