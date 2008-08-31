سرمربی تیم ملی کاراته جوانان که روزگذشته توانست عنوان قهرمانی آسیا را کسب کند ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: سطح فنی این دوره از مسابقات فراتر از آنچه سالهای قبلا دیده بودیم برگزار شد و این نشان از رشد چشمگیر کاراته در قاره کهن دارد.

وی ادامه داد: در این دوره کشورهایی که تا دوره قبل زنگ تفریح بودند نتایج خوبی کسب کرده و شاهد حضور نفراتی از این کشورها به بازی پایانی بودیم. شاید حرکت کاراته به سوی المپیکی شدن را بتوان دلیل اصلی عنوان کرد.

سلیمانی در مورد تیم جوانان ایران گفت: برای کسب نتیجه در این مسابقات ماهها تلاش کریدم و تمامی نفرات تیم طبق برنامه پیش رفتند و با اینکه مسابقه تدارکاتی نداشتیم ولی اعضای تیم ما مبارزات خوبی را در این رقابتها به نمایش گذاشتند و با کسب مدالهای متعدد و در نهایت عنوان قهرمانی قدرت کاراته ایران را به رخ رقبای آسیایی کشیدیم.

سرمربی تیم ملی جوانان ادامه داد: نتایج خوب تیم های ملی جوانان و امید در این مسابقات باعث شد تا چند کشور به دنبال جذب مربیان پاشند و این می تواند بزرگترین ثمره درخشش آینده سازان کاراته ایران در این مسابقات باشد.