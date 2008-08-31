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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

سامانه مشاوره و خدمات اجتماعی 123 در کرج راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس بهزیستی کرج گفت: سامانه مشاوره و خدمات اجتماعی 123 برای پیشگیری از معضلات و آسیبهای اجتماعی در کرج راه اندازی شده است.

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات اجتماعی به مردم کرج سامانه خدمات رسانی و مشاوره 123 به منظور پیشگیری از بروز معضلات و آسیبهای اجتماعی نظیر کودک آزاری و ... در کرج راه اندازی شده است.

وی افزود: راه اندازی این تلفن گویا به عنوان یکی از موفق ترین طرحها تاکنون توانسته است علاوه بر ارائه خدمات مشاوره ای سایر خدمات اجتماعی مورد نیاز مردم را نیز در سطح وسیع به آنان ارائه کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این اداره در نظر دارد با ارائه امکانات و ایجاد تمهیدات لازم زمینه خدمات رسانی بیشتر را برای آسیب دیدگان اجتماعی و افرادی که با مشکلات اجتماعی مواجه هستند فراهم کند تا این افراد نیز بتوانند با دریافت مشاوره علاوه بر برطرف کردن مشکلات خانوادگی و اجتماعی به زندگی عادی بازگردند.

کد مطلب 740816

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