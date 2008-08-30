معتبرترین جایزه ادبی آسیای جنوب شرقی برای یک نگهبان شب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانکوک پست، این جایزه معتبرترین و مهمترین اتفاق ادبی در منطقه آسیای جنوب شرق است و در محافل ادبی این خطه رقابت شدیدی برای کسب آن وجود دارد.



معمولا داوران "سی رایت" یک قصه با درونمایه و رنگ و بوی سیاسی را برای کسب این جایزه انتخاب می کنند.



فهرست برندگان سالهای قبل را نامهای استادان ادبیات دانشگاه، نویسندگان شناخته شده و یا روزنامه نگاران معتبر پر کرده و به همین علت حرکت خلاف عادت داوران این جایزه تمامی جامعه ادبی آسیای جنوب شرقی را شگفت زده کرده و به حیرت و تحسین برنده گمنام امسال واداشته است.



واچارا نوشتن را از دوران دبیرستان شروع کرده و در دوران بزرگسالی هم به این کار ادامه داده و بعد از ثابت شدن در شغل نگهبانی شبانه کاخ دادگستری بانکوک، وقت آزادی یافته بود تا ضمن تنظیم نوشته های پیشین خود قصه های تازه بیشتری هم بنویسد.



به گفته او 70 درصد قصه های مجموعه "یک چیزی یادمان رفته" که این جایزه را برده در طول شبهای آرام و طولانی نگهبانی او نوشته شده اند.



این اولین کتابی است که "واچارا" منتشر کرده و به گفته او"اگرچه تک تک این قصه ها را بسیار دوست دارم اما فکر نمی کردم در میان این همه نامزد سرشناس و قدرتمند برای کسب جایزه سی رایت آن را به من بدهند. دو نفر از نامزدهای امسال کسانی هستند که من همیشه آثارشان را ستایش می کرده ام و الگوی ادبی من بوده اند."



داوران سی رایت که مجموعه قصه های کوتاه "واچارا" را با تعابیر قدرتمند، دل انگیز، عمیق و فریبنده توصیف کرده اند جایزه او را در روز 30سپتامبر (نهم مهرماه) در هتل اورینتال بانکوک در مراسم ویژه ای اهدا خواهند کرد.

کد مطلب 740858