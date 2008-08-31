وی درباره حضور در پروژه تاریخی "ملک سلیمان" به خبرنگار مهر گفت: نقشی که در این فیلم سینمایی بازی کردم در قسمت اول فلیم که در حال حاضر در دست ساخت است، چندان رنگ و بو ندارد. اما وقتی قسمت دوم ساخته شود، نقش من بیشتر خواهد شد.
محجوب ادامه داد: حضور در پروژه تاریخی سختیهای بسیار زیادی دارد که مهمترین آن به نبود امکانات در ایران برای تولید این فیلمها بازمی گردد. اتفاقهایی که در "ملک سلیمان" به لحاظ جلوههای تصویری میافتد، بسیار خاص است و مطمئناً فیلم از این بخش بسیار مورد توجه قرار میگیرد.
بازیگر "رنگ خدا" درباره دیگر پروژههای خود در مقام بازیگر گفت: با پایان یافتن بازیام در پروژه "ملک سلیمان" در "دیکتاتور" به کارگردانی محمدرضا ورزی بازی میکنم و پس از آن نیز به گروه بازیگران مجموعه تلویزیونی "رفقای خوب" به کارگردانی خسرو معصومی میپیوندم.
محجوب آبانماه پارسال ساخت نخستین فیلم سینمایی خود "مانگدیم" آغاز کرد که جریان تولید این فیلم یک هفته پس از آغاز متوقف شد. او در مورد وضعیت کنونی "مانگدیم" گفت: مشکل ما در این پروژه مسائل مالی بود که همچنان با آن دست و پنجه نرم میکنیم و به دلیل فراهم نشدن امکانات مالی مجبور به متوقف نگه داشتن پروژه هستیم.
"طبل بزرگ زیر پای چپ"، "رنگ خدا" و "من ترانه 15 سال دارم" از جمله فیلمهای محجوب در مقام بازیگر است. وی ماه رمضان دو سال پیش با مجموعه تلویزیونی "صاحبدلان" به کارگردانی محمدحسین لطیفی روی آنتن شبکه یک رفت.
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