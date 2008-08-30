رشد تجارت خدمات ایران 10 برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، محمد‌رضا ایزدیان با اعلام این مطلب افزود: مطابق آمار منتشره آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) میزان تجارت خدمات ایران در سال 1980 (59_ 1358) معادل 730 میلیون دلار بود در حالیکه در سال 2005 (82_1381) به 6 میلیارد دلار رسید که رشد 10 برابری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه آنکتاد آمار سال 1386 را اعلام نکرده است اضافه کرد: مطابق برآورد‌ها، تجارت خدمات کشورمان در این سال معادل 9 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که بیانگر ارتقاء جایگاه ایران در میان کشورهای جهان است به طوریکه ایران در این زمینه در سطح متوسط به بالا قرار گرفته است.

ایزدیان افزود: ترکیب صادرات خدمات ایران شامل مواردی چون گردشگری، حمل و نقل و ترانزیت کالا، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بانکی و بیمه‌ای، فناوری اطلاعات و غیره می‌شود.

وی در خصوص تجارت خدمات برخی از کشورها در سال 2007 گفت: کشورهای آرژانتین 7/9، برزیل 23، مصر 19، الجزایر 12، بنگلادش 6/1، آفریقای جنوبی 13، استرالیا 39، کره جنوبی 63، کانادا 62، بلژیک 78، فرانسه 130 و ایتالیا 113 میلیارد دلار تجارت خدمات داشته‌اند.

ایزدیان گفت: میزان تجارت خدمات کل جهان در سال 2007 معادل 3 تریلون و 300 هزار دلار بود که نسبت به میزان 388 میلیارد دلاری در سال 1980، رشد 15 برابری را نشان می‌دهد.

مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: 72 درصد تجارت خدمات جهان را کشورهای توسعه یافته در اختیار دارند و مابقی را برخی از کشورهای در حال توسعه در دست دارند.

وی با اشاره به ضرورت سامان‌دهی آمار تجارت خدمات در داخل کشور تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران برای نخستین بار کمیته ساماندهی آمار تجارت خدمات را تشکیل داد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان تشکلهای مربوط نظام گزارش‌دهی آمار تجارت خدمات را نهایی و تصمیم‌گیری کند.