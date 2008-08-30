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۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۰

رشد تجارت خدمات ایران 10 برابر شده است

مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 10 برابری میزان تجارت خدمات ایران نسبت به 25 سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، محمد‌رضا ایزدیان با اعلام این مطلب افزود: مطابق آمار منتشره آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) میزان تجارت خدمات ایران در سال 1980 (59_ 1358) معادل 730 میلیون دلار بود در حالیکه در سال 2005 (82_1381) به 6 میلیارد دلار رسید که رشد 10 برابری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه آنکتاد آمار سال 1386 را اعلام نکرده است اضافه کرد: مطابق برآورد‌ها، تجارت خدمات کشورمان در این سال معادل 9 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که بیانگر ارتقاء جایگاه ایران در میان کشورهای جهان است به طوریکه ایران در این زمینه در سطح متوسط به بالا قرار گرفته است.

ایزدیان افزود: ترکیب صادرات خدمات ایران شامل مواردی چون گردشگری، حمل و نقل و ترانزیت کالا، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بانکی و بیمه‌ای، فناوری اطلاعات و غیره می‌شود.

وی در خصوص تجارت خدمات برخی از کشورها در سال 2007 گفت: کشورهای آرژانتین 7/9، برزیل 23، مصر 19، الجزایر 12، بنگلادش 6/1، آفریقای جنوبی 13، استرالیا 39، کره جنوبی 63، کانادا 62، بلژیک 78، فرانسه 130 و ایتالیا 113 میلیارد دلار تجارت خدمات داشته‌اند.

ایزدیان گفت: میزان تجارت خدمات کل جهان در سال 2007 معادل 3 تریلون و 300 هزار دلار بود که نسبت به میزان 388 میلیارد دلاری در سال 1980، رشد 15 برابری را نشان می‌دهد.

مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: 72 درصد تجارت خدمات جهان را کشورهای توسعه یافته در اختیار دارند و مابقی را برخی از کشورهای در حال توسعه در دست دارند.

وی با اشاره به ضرورت سامان‌دهی آمار تجارت خدمات در داخل کشور تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران برای نخستین بار کمیته ساماندهی آمار تجارت خدمات را تشکیل داد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان تشکلهای مربوط نظام گزارش‌دهی آمار تجارت خدمات را نهایی و تصمیم‌گیری کند.

کد مطلب 740886

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