انجمنهای هنری کشور ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، محمد حسین ایمانی خوشخو ظهر شنبه درمراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: یکی از نقیصه های مهم در برخی رشته های هنری از جمله هنرهای تجسمی ساماندهی نشدن این رشته ها است که اکنون در حال رفع شدن است.

وی اظهار داشت: از این رو ساماندهی انجمنهای هنری از مهمترین برنامه های وزارت ارشاد بوده که با جدیت پیگیری می شود.

وی تصریح کرد‌: در سالهای قبل به دلیل تمرکز برنامه ها در مرکز، بسیاری از هنرمندان گله مند بودند که اکنون این مشکل تا حدی حل شده و در معاونت هنری بخش عمده‌ای از بودجه صرف توسعه هنر استانها می‌شود.

به گفته ایمانی، همچنین اکنون تلاش می‌شود بسیاری از رویدادهای بزرگ هنری حتی در سطح بین‌المللی در استانها برگزار شوند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث اعزام هنرمندان به خارج اشاره کرد و افزود: شورایی برای اعزام هنرمندان به خارج تشکیل شده که تصمیم‌گیری برای حمایت بیشتر از وظایف اصلی آن است.

وی یادآور شد: هنرمندانی که آثارشان قابلیت عرضه شدن در بخش بین‌المللی را دارد برای اعزام حمایت خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این جشنواره پنج روزه حدود 200 هنرمند جوان از ایران و چند کشور خارجی در رشته های مختلف هنرهای تجسمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در رشته گرافیک، "سمیه حیدری" از چهارمحال و بختیاری عنوان اول،"جواد علی خوئیان" از خراسان شمالی عنوان ممتاز و مریم قنبریان از تهران عنوان ویژه این بخش را کسب کرد.

"سلیمان میری" از لرستان و "محمد امین برزگر" از فارس به ترتیب مقام اول و ویژه رشته خوشنویسی را به خود اختصاص دادند و در بخش نگارگری، "سمانه دوستی نیا" از خراسان رضوی اول شد.

رشته کاریکاتوراین دوره از جشنواره در سه بخش "موضوعی" با عنوان همدلی، بخش "چهره" و بخش "آزاد" برگزار شد که در بخش موضوعی، "آزاده منشی زاده" از تهران، در بخش چهره، "علیرضا باقری" از گلستان و در بخش آزاد نیز "مهدی عزیزی" از مرکزی عنوانهای اول را کسب کردند.

در رشته طراحی، "محمد علی فرخ نژاد" از آذربایجان غربی اول، "مریم نادری" از فارس در رشته نقاشی و در رشته مجسمه سازی نیز "سبحان خادمی" از بوشهر اول شدند.

در بخش بین الملل رشته مجسمه سازی نیز " عزیزالله خدری " از افغانستان اول شد.