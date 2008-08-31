فرماندار مراغه خواستار تسریع در ساماندهی آثار باستانی این شهر شد

بهلول نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مراغه افزود: این شهرستان از نظر آثار باستانی دارای پتانسیلهای بالقوه ای برای جذب گردشگر است که باید ساماندهی این آثار شتاب بگیرد.

وی تصریح کرد: مراغه استحقاق دارد با توجه ویژه مسئولان ‌به الگوی کوچکی از شهرهای اصفهان و شیراز تبدیل شده و گامهای موثری در رونق صنعت توریسم در سطح استان را بردارد.

نعتمی اظهار داشت: علاوه بر پتانسیلهای گردشگری زیرساختهای لازم از جمله راه های دسترسی ریلی، ‌جاده ای و هوایی وجود دارد و لذا باید مراغه را نه برای مراغه بلکه برای ایران ساخت.

فرماندار مراغه با اشاره به مصوبه مربوط به بازسازی رصدخانه مراغه در سفر دور اول هیئت دولت به آذربایجان شرقی گفت: علیرغم وجود مشکلاتی در خصوص تملک زمین در این پروژه ‌‌در آینده نزدیک عملیات اجرایی بازسازی این مجموعه آغاز خواهد شد.

نعمتی عنوان کرد: رصدخانه مراغه دارای جایگاهی بین المللی است و در حال حاضر با فعالیت مرکز اختر فیزیک به مکانی علمی تبدیل شده است.

وی همچنین منطقه فسیلی مراغه را یکی از مراکز کم نظیر فسیلی جهان عنوان و خاطر نشان کرد: سال آ ینده نمایشگاه دائمی فسیلی در محوطه این مطقه توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای بهره مندی متخصصان و پژوهشگران مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.