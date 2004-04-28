ابراز ترديد وزير امور خارجه يمن نسبت به زمان برگزاري نشست سران عرب

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه اطلاع رساني عربي، درحالي كه عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب پيشتر از برگزاري نشست معوقه سران عرب رد 22 ماه مي خبر داده بود ابوبكر القربي وزير امور خارجه يمن در اين خصوص ابراز شك و ترديد كرد اين در حالي است كه يمن اولين كشوري بود كه زمان برگزاري نشست در 22 مي را اعلام كرده بود.

القربي گفت هنوز 22 ماه مي براي برگزاري نشست سران عرب قطعي و نهايي نشده است و هنوز رايزني ها ميان سران عرب براي انتخاب زمان مناسب براي نشست سران عرب در جريان است .

وي زمان اعلام شده از سوي تونس را با چهاردهمين سالگرد وحدت يمن در تداخل خواند.

القربي تاكيد كرد يمن در نشست سران عرب شركت خواهد كرد و تمايل دارد اين نشست با موفقيت برگزار شود.

وزير امور خارجه يمن اعلام كرد تركيب هيات يمني كه در نشست سران عرب شركت خواهد كرد پس از نشست هاي وزيران امور خارجه عرب در 8 و 9 مي(19 و 20 ارديبهشت) مشخص خواهد شد.

اظهارات القربي شايد به منزله احتمال عدم مشاركت علي عبدالله صالح در نشست آينده سران عرب باشد.

شانزدهيمن نشست سران عرب قرار بود29 و 30 مارس گذشته(10 و 11 فروردين) در تونس برگزار شود كه اين كشور در آخرين دقايق آن را لغو كرد كه دليل اين امر را مخالفت برخي وزيران امور خارجه عرب با پيشنهاد تونس مبني بر تغييرات دمكراتيك در منطقه اعلام كرد.





