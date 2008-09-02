12 کارگاه تولیدی مواد غیرمجاز در شهریار پلمپ شد

جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: از 12 کارگاه تولیدی مواد غذایی غیرمجاز حدود 30 تن انواع نوشیدنی مانند آب آلبالو، زرشک و انار غیر مجاز کشف شد همچنین 11 تن مواد غذایی غیرمجاز و فالوده، بستنی، لواشک نیز معدوم شد.

وی افزود: در ادامه طرح شناسایی کارخانجات تولیدی غیرمجاز با هدف پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیماری وبا در سطح شهرستان، نیروهای شبکه بهداشت و درمان با همکاری شهرداریها، 11 تن یخ غیربهداشتی را معدوم کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان فعالیت خود را به صورت آموزش به شهروندان و توزیع تجهیزات برای نمونه گیری از بیماران التور در سطح درمانگاهها و مطبهای خصوصی آغاز کرده است.

واشانی بیان داشت: در این طرح علاوه بر توجیه مطب و درمانگاههای شبانه روزی و پزشکان، لوازم و تجهیزات لازم در اختیار آنان قرار می گیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار یادآور شد: عمده فعالیت این شبکه برای مبارزه با وبا در سه محور آموزش، اطلاع رسانی و اقدام پیشگیرانه انجام می شود که آموزشها طی برگزاری جلسات مختلف با کلیه پزشکان مراکز بهداشتی درمانی و بخش خصوصی از فروردین ماه شروع شده است.

وی متذکر شد: با هدف فراگیر شدن آموزشها و نکات بهداشتی، بهداشت یاران در سطح کارخانجات برای آموزش اعزام شدند همچنین بالغ بر 10 هزار بروشور آموزشی توسط رابطین بهداشت مدارس میان دانش آموزان و والدین به خصوص در سطح روستاها آنها توزیع شده است.

این مسئول بیان داشت: در سطح شهر پلاکارد و بنرهای مختلف با ارائه علائم هشداردهنده در مورد این بیماری نصب شده است.