عوامل اختلال در رسیدگی عادلانه به پرونده های قضایی باید از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، حجت‌ السلام رئیسی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح شعبه جدید دادگاه تجدید نظر کرمان در دادگستری کرمان اظهار داشت: این عوامل شامل تاخیر در اجرای احکام، روابط ناسالم و عدم پاسخگویی به استعلامات، عدم اجرای به موقع احکام صادر شده در دستگاه قضایی و دخالت بی مورد در قضاوت هستند.

وی بر جذب نیروی انسانی متعهد و ایجاد محیط سالم قضایی و حذف نیروهای ناسالم تاکید و تصریح کرد: گسترش اعتماد عمومی جامعه نسبت به دستگاه قضایی یکی از مهمترین اهداف قوه قضائیه است که با جدیت پیگیری می شود.

رئیسی عنوان کرد: تمام مسئولان کشور باید جهت افزایش بستر دادرسی عادلانه در کشور تلاش کنند.

وی عنوان کرد: در جامعه اسلامی معیار فعالیت دستگاهها عدالت محوری و برپایه عدالت است و در حقیقت در مفاهیم اسلامی بعد از بحث توحید هیچ مفهومی به گستردگی بحث عدالت وجود ندارد.

در ادامه این مراسم مدیر کل دادگستری استان کرمان نیز عنوان کرد: هم اکنون در75 منطقه استان کرمان شاهد ساخت و ساز ساختمانهای دادگستری و مراکز شوراهای حل اختلاف هستیم و نگاه کلی مجموعه دادگستری در استان کرمان بر پایه پیشرفت قرار گرفته است.

احمد تویسرکانی افزود: دستگاه قضایی استان کرمان با اقدامات انجام شده بیش از 9 ماه است که از سیستم سنتی خارج شده است و به سمت مکانیزه شدن حرکت می کند.

وی خاطر نشان کرد: در حالی که تعداد مانده پرونده ها در سال 85 در استان کرمان 95هزار پرونده بوده این میزان در سال گذشته به 22 هزار پرونده کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: یک از موارد مهم رسیدگی پرونده ها در استان کرمان مبارزه با زمین خواری است که در همین زمینه 900پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که ارزش ریالی زمینهای برگشت داده شده به 19 میلیارد تومان می رسد.