درمان سرطان مغز با نانولوله ها و بینی الکترونیکی توسط محققان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی و در قالب همکاری بی سابقه میان آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا و مرکز تحقیقاتی درمان سرطان City of Hope در کالیفرنیا امکان بالقوه ای همچون استفاده از نانولوله های کربنی برای تشخیص و درمان تومورهای سرطان مغز مطرح شده است که به گفته دانشمندان این پروژه می تواند نویدبخش دستیابی به درمانی قطعی برای این بیماری مرگبار باشد.

در سالهای اخیر این نظریه مطرح شده است که فناوری نانو می تواند دانش پزشکی جهان را در آینده ای نه چندان دور متحول کند. این امیدواری تازه به واسطه نقش خیره کننده این فناوری نوین در درمان گزینشی تومورهای سرطان مغز شکل گرفته است.

دکتر بابک کاتب و بهنام باده ای از محققان ایرانی و برجسته مرکز تحقیقات و درمان سرطان City of Hope آمریکا امیدوارند تا به وسیله انتقال عوامل ضد سرطانی به تومورهای سرطان مغز از طریق نانولوله ها، پاسخ مغز به عملکرد این تومورها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

دکتر بهنام باده ای درحال انجام عمل پیچیده خارج ساختن تومور مغزی

دکتر بهنام باده ای مدیر بخش جراحی اعصاب و برنامه تومور مغزی مرکز تحقیقات و درمان سرطان City of Hope گفت: درصورتیکه فناوری نانو به گونه ای مؤثر از قابلیت به کارگیری در درمان تومورهای سرطان مغز برخوردار باشد، پس می توان این احتمال را نیز مطرح کرد که از آن برای درمان سکته ها، ضایعات، انحطاط و سایر بیماریهای مغزی استفاده کرد.

به گزارش مهر ، این محقق ایرانی ادامه داد: من نسبت به استفاده از این فناوری نوین و نقش مثبتی که در درمان و بهبود بیماران مبتلا به بیماریهای مغزی هستند بسیار امیدوارم. ما امیدواریم تا آزمایش این فناوری نوین بر روی انسان را طی 5 سال آینده آغاز کنیم.

گروه سیستمهای میکرو و نانو در آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا که از سال 2000 تحقیقات گسترده ای را درخصوص نانولوله ها آغاز کرده است، این نانولوله ای کربنی چند دیواره سیلندری را برای مرکز تحقیقات و درمان سرطان City of Hope تولید می کند.

من نسبت به استفاده از این فناوری نوین و نقش مثبتی که در درمان و بهبود بیماران مبتلا به بیماریهای مغزی هستند بسیار امیدوارم. ما امیدواریم تا آزمایش این فناوری نوین بر روی انسان را طی 5 سال آینده آغاز کنیم دکتر بهنام باده ایی

تلاشهای دکتر بابک کاتب و بهنام باده ای که از سال 2006 آغاز شده است با نتایج خیره کننده ای همراه بوده است. نانو لوله هایی که آنها بر روی موشهای آزمایشگاهی استفاده کردند حضوری غیر سمی در سلولهای مغزی آنها داشته اند و در عین حال فرآیند تولید مجدد سلولی را تغییر نداده اند. از همه مهتر توانایی این نانولوله ها در انتقال DNA و RNA بوده است.

همکاری آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا و دکتر بابک کاتب و بهنام باده ای از مرکز تحقیقات و درمان سرطان City of Hope سال گذشته آغاز شد و اکنون در حال ارائه نتایج ارزشمندی است.

دکتر باده ای در این خصوص گفت: فعالیتهای تیم تحقیقاتی ما همچنان ادامه خواهد داشت و قصد داریم در قالب هدف بعدی، اتصال RNA به نانولوله ها و انتقال آنها به مناطق مود نظر خود در مغز را عملی کنیم.

به گزارش مهر، طی روزهای اخیر و در راستای همین دیدگاه جدید دکتر بابک کاتب از مرکز تحقیقات و درمان سرطان City of Hope طرح جدیدی مبنی بر استفاده از بینی الکترونیکی تولید شده در مراکز تحقیقاتی ناسا برای تشخیص سریع تومورهای سرطانی را مطرح کرده است.

این بینی الکترنیکی مبتنی بر فیلم های پلیمری ساخته می شود که در صورت نزدیک شدن به مواد مختلف ویژگی رسانایی الکتریکی آنها تغییر می کند.

استفاده از نانولوله های کربنی درمان تومورهای مغز را متحول می کند

اکنون به واسطه این ویژگی خاص دانشمندان بر آن شده اند تا از آن برای ردیابی بوی شیمیایی خاص تولید شده از تومورهای سرطانی برای شناسایی سریع آنها استفاده کنند.

به گفته دکتر کاتب استفاده از این بینی های جدید در شناسایی سرطان شش و دیابت در بیمارانی که در آن دمیده اند مؤثر بوده است.

وی تیم تحقیقاتی همراهش معتقد است این دستگاه جدید می تواند با اتصال به سایر سیستمهای نقشه و تصویربرداری از مغز برای خلق تصاویر با کیفیت بالا از مغز و نشان دادن توده های سرطان مغزی به کار آید.