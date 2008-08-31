به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرستی هیئت روسی را "لئونید رزنیکف" (Leonid Reznikov) رئیس جدید شرکت اتم استروی اکسپورت - پیمانکار نیروگاه بوشهر- بر عهده دارد . معاون رزنیکف و جمعی از کارشناسان پروژه نیروگاه بوشهر وی را دراین سفر همراهی می کنند .

مذاکرات هیئت روسی با هیئت ایرانی به سرپرستی "احمد فیاض بخش" مدیر عامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و معاون سازمان انرژی اتمی از صبح فردا در بوشهر آغاز خواهد شد .

رزنیکف در نخستین سفر خود به ایران صبح فردا از بخش های مختلف نیروگاه بوشهر نیز بازدید خواهد کرد .



شرکت اتم استروی اکسپورت در 10 سال اخیر کار تکمیل نیروگاه بوشهر را به عهده دارد. پیش از رزنیکف "سرگئی اشماتکو" ریاست این شرکت را برعهده داشت .

روسیه آخرین محموله ازسوخت 82 تنی نیروگاه بوشهر را اوایل بهمن ماه سال گذشته ( 28 ژانویه 2008) به بوشهر منتقل کرد .

رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و سرگئی کرینکو رئیس روس اتم در هفته های اخیر اواخر پاییز را زمان آغاز سوخت ‌گذاری و راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام کرده اند .